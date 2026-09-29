El riesgo país se acercó a los 630 puntos y alcanzó su nivel más alto desde diciembre

El riesgo país argentino se acercó a los 630 puntos básicos y alcanzó su nivel más elevado desde diciembre de 2025, luego de registrar una fuerte escalada durante septiembre. El indicador había descendido hasta los 485 puntos el pasado 11 de septiembre, pero desde entonces revirtió la tendencia.

El movimiento refleja una caída en las cotizaciones de los bonos soberanos argentinos y, en consecuencia, un aumento del rendimiento que exigen los inversores para mantener deuda del país.

Especialistas del mercado atribuyeron la suba a una combinación de factores internacionales y domésticos. Entre ellos aparecen el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, la evolución de las reservas del Banco Central, las señales de contracción de la actividad económica y las dudas sobre el financiamiento de los próximos vencimientos.

El escenario internacional presiona a los bonos

Uno de los factores externos es el incremento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Durante la última semana se produjo una venta significativa de esos activos que llevó la tasa a diez años a niveles elevados.

A ese escenario se sumaron las expectativas del mercado sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal estadounidense. Tasas internacionales más altas suelen elevar el costo financiero para los países emergentes y reducir el atractivo relativo de sus bonos.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que aumentaron las expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal durante los próximos meses.

La actividad económica, bajo la mirada del mercado

En el plano doméstico, uno de los datos que generó preocupación fue el comportamiento de la actividad económica. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en julio una caída del 2,9% respecto de junio y del 1,4% en comparación con el mismo mes de 2025.

Leonardo Anzalone, director de CEPEC, consideró que la evolución de esos indicadores será uno de los elementos centrales para determinar el comportamiento de los mercados durante los próximos meses.

“Si en los próximos meses aparecen nuevos datos negativos y se confirma que estamos entrando en una recesión, el impacto sobre el mercado puede ser mayor”, explicó.

El especialista sostuvo que una menor actividad no solamente afecta las expectativas económicas, sino que también puede repercutir sobre los ingresos fiscales y, por lo tanto, sobre los recursos disponibles para afrontar vencimientos.

Reservas del Banco Central, otro factor clave

Los analistas también siguen de cerca la capacidad del Banco Central de acumular reservas. Fundación Capital indicó que las reservas netas superan los US$12.000 millones, aunque estimó que, al descontar los desembolsos realizados por el Fondo Monetario Internacional, el resultado sería negativo en alrededor de US$3.000 millones.

Según la consultora, entre abril y julio el BCRA compró en promedio más de US$2.200 millones mensuales, período durante el cual el riesgo país retrocedió aproximadamente 200 puntos.

La dinámica cambió desde comienzos de agosto. Con compras inferiores a los US$1.000 millones mensuales, el indicador volvió a subir alrededor de 200 puntos básicos.

Qué puede pasar con el riesgo país

Anzalone anticipó que el indicador podría mantener una elevada volatilidad durante las próximas semanas. A su entender, el mercado seguirá especialmente tres variables: acumulación de reservas, costo de financiamiento y evolución de la actividad económica.

“El riesgo país por encima de 600 puntos muestra que el mercado está pidiendo bastante más premio para tener deuda argentina”, señaló.

Por su parte, el asesor financiero Gabriel Bagattini coincidió en que la generación de divisas y la capacidad del Banco Central para incrementar las reservas serán determinantes.

También consideró necesario observar el programa financiero del Tesoro y su capacidad para refinanciar vencimientos y acceder a financiamiento a tasas sostenibles.

El financiamiento de 2027 entra en discusión

Entre las principales preocupaciones aparece además la forma en que Argentina afrontará sus necesidades financieras de 2027. Una reducción del riesgo país resulta relevante porque permitiría mejorar las condiciones para una eventual colocación de deuda en los mercados internacionales.

Según Bagattini, una mayor acumulación de reservas, señales más claras sobre el financiamiento de los vencimientos y un escenario internacional favorable podrían contribuir a una reducción del indicador.

En cambio, advirtió que si persisten las dudas respecto de la disponibilidad de dólares y continúa la presión internacional, podrían mantenerse la volatilidad y las dificultades para una recuperación sostenida de los bonos argentinos. (Ámbito)

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