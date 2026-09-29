ARCA postergó un trámite clave para pequeños contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergó hasta el 23 de octubre de 2026 el proceso sistémico de caracterización como “Pequeño Contribuyente”, que originalmente debía realizarse durante septiembre. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5902/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La decisión se vinculó con el régimen permanente de facilidades de pago establecido por la Resolución General 5.321 y sus modificatorias. Ese mecanismo permite regularizar determinadas obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, con distintas condiciones de adhesión según el tipo de contribuyente.

Dentro de ese esquema, ARCA cuenta con un procedimiento para identificar a quienes reúnen los parámetros establecidos para ser considerados “Pequeños Contribuyentes”. El proceso se realiza de manera sistémica y estaba previsto originalmente para septiembre de este año.

Por qué ARCA decidió postergar el proceso

Según explicó el organismo en los considerandos de la resolución, la identificación de los pequeños contribuyentes se efectúa mediante un proceso de caracterización que habitualmente tiene lugar el anteúltimo día hábil de septiembre de cada año.

Para determinar esa condición, el sistema considera diferentes datos. Entre ellos se encuentra la información proveniente de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal anterior al año en el cual se efectúa la caracterización.

Sin embargo, ARCA había dispuesto previamente, mediante la Resolución General 5.898, una extensión del plazo para que determinadas personas humanas y sucesiones indivisas presentaran la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

El vencimiento de Ganancias se extendió hasta octubre

Ese vencimiento fue prorrogado hasta el 13 de octubre de 2026 para las personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas en la normativa mencionada por el organismo.

Como esa información es uno de los elementos considerados para determinar la caracterización, ARCA resolvió trasladar también la fecha en la que se ejecutará el proceso sistémico.

“Resulta pertinente diferir, con carácter excepcional, la ejecución del proceso sistémico correspondiente al año 2026, a fin de contar con la información necesaria para efectuar, de corresponder, la caracterización de cada sujeto como ‘Pequeño Contribuyente’”, indicó el organismo en los fundamentos de la resolución.

La nueva fecha será el 23 de octubre

El artículo 1° de la Resolución General 5902/2026 estableció concretamente el 23 de octubre de 2026 como nueva fecha para realizar el proceso de caracterización.

ARCA resolvió “diferir, con carácter excepcional, al día 23 de octubre de 2026, la ejecución del proceso sistémico de caracterización como ‘Pequeño Contribuyente’”, cuya realización se encontraba originalmente prevista para septiembre.

La modificación es excepcional y corresponde al procedimiento de 2026. La resolución no creó un nuevo plan de facilidades de pago ni estableció una moratoria, sino que postergó el procedimiento mediante el cual se determina la caracterización de los sujetos alcanzados dentro del régimen permanente ya existente.

Qué relación tiene con los planes de pago

La Resolución General 5.321 contempla un régimen permanente para regularizar determinadas deudas tributarias, aduaneras y correspondientes a los recursos de la seguridad social.

Dentro de esa normativa existen distintas condiciones de adhesión de acuerdo con el tipo de contribuyente, motivo por el cual resulta necesaria la caracterización que realiza el sistema de ARCA.

De esta manera, el organismo contará primero con la información correspondiente a las declaraciones juradas de Ganancias de 2025 cuyo vencimiento fue extendido hasta el 13 de octubre y, posteriormente, realizará el proceso de identificación previsto para el 23 de octubre.

La Resolución General 5902/2026 fue firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, y entró en vigencia este martes 29 de septiembre, fecha de su publicación en el Boletín Oficial.