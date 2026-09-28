Lista Naranja va por la conducción de Empleados de Comercio: “Queremos un sindicato cercano al trabajador”

REDACCIÓN ELONCE
La Lista Naranja en las elecciones de Empleados de Comercio competirá este viernes 2 de octubre por la conducción del sindicato de Paraná. Juan Zalazar y Ángeles Furlán explicaron a Elonce sus propuestas y convocaron a los afiliados a participar de los comicios.
La Lista Naranja en las elecciones de Empleados de Comercio buscará conducir el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná en los comicios que se realizarán este viernes 2 de octubre. Juan Zalazar y Ángeles Furlán, referentes de la agrupación, visitaron Elonce y plantearon como principales ejes la renovación, una mayor presencia gremial y la cercanía con los trabajadores.
La votación se desarrollará entre las 8 y las 21 en la sede gremial de calle 9 de Julio 45, donde funcionarán seis mesas: cinco estarán destinadas a trabajadores activos y una exclusivamente a jubilados. Además, habrá 14 urnas móviles que recorrerán grandes superficies comerciales y otros establecimientos previamente determinados.
“Queremos invitar y convocar a todos los empleados de comercio afiliados al sindicato a que se acerquen, se tomen ese momento para ir a votar el día viernes desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas en nuestra sede gremial, calle 9 de Julio 45, con DNI”, expresó Zalazar.
Las propuestas de la Lista Naranja
La elección tendrá dos alternativas: la Lista Verde y la Lista Naranja. Desde este último espacio sostienen que buscan representar las necesidades actuales de los trabajadores mercantiles y proponen una renovación en la conducción sindical.
“Estoy convencido de que la Lista Naranja es la que mejor interpreta y va a representar las necesidades de los empleados de comercio. Nosotros somos trabajadores, quienes estamos al frente de la lista con Ángeles somos empleados de comercio, vivimos con un sueldo de empleado de comercio y sabemos la problemática de los empleados de comercio”, manifestó Zalazar.
En ese sentido, consideró que el sector atraviesa dificultades económicas y laborales y planteó la necesidad de modificar la relación entre el gremio y sus afiliados. “Creemos que le hace falta al sindicato la renovación, el cambio, la escucha y acompañar al empleado de comercio, que es lo que no estamos teniendo”.
“Pretendemos un sindicato de servicio”
Uno de los principales conceptos planteados por la Lista Naranja durante la entrevista fue la intención de avanzar hacia lo que sus integrantes definieron como un “sindicato de servicio”, con una presencia permanente junto a los trabajadores.
“Nosotros proponemos y pretendemos un sindicato de servicio. Esto quiere decir un sindicato que esté cercano para el trabajador en todo momento y no solamente en épocas electorales”, afirmó Zalazar.
“Queremos estar cercanos al trabajador y queremos que el trabajador se sienta representado”, agregó. Desde la agrupación señalaron que las demandas del sector cambiaron y consideraron necesario que el sindicato acompañe esas transformaciones.
Cómo se votará el viernes
Según explicaron los entrevistados, los afiliados podrán concurrir durante una extensa franja horaria para facilitar la participación de quienes trabajan en comercios con diferentes turnos.
“Desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Es un horario largo porque los horarios de los comercios también son amplios, para que la gente tenga la posibilidad de ir a votar”, explicaron.
Además de las mesas instaladas en la sede sindical, funcionarán 14 urnas móviles en determinados establecimientos. Estas estarán destinadas específicamente a los trabajadores de esos lugares. Quienes no estén alcanzados por ese mecanismo deberán concurrir a la sede gremial para emitir su voto.
Unos 4.400 afiliados en condiciones de votar
Durante la entrevista, los integrantes de la Lista Naranja indicaron que alrededor de 4.400 afiliados, entre trabajadores activos y jubilados, se encuentran en condiciones de participar de la elección.
En la sede gremial habrá seis mesas de votación. “Cinco para trabajadores activos y una mesa exclusiva para jubilados”, detallaron. Para votar, los afiliados deberán presentarse con su DNI.
Zalazar y Furlán remarcaron la importancia de la participación debido a la cantidad de trabajadores habilitados para definir las próximas autoridades del sindicato y convocaron a los afiliados a acercarse durante la jornada.
Recorridas y contacto con los trabajadores
Furlán destacó el trabajo realizado durante la campaña y aseguró que las propuestas surgieron de los encuentros mantenidos con empleados del sector en diferentes establecimientos.
“Hemos armado todas nuestras propuestas y nuestras campañas con consultas, reclamos, dudas, el día a día que tiene el empleado de comercio”, señaló.
“Creemos que con eso hemos armado un buen equipo de trabajo y las ganas de trabajar que nosotros tenemos es lo más importante”, añadió la integrante de la Lista Naranja.
“Encuentran en nosotros cierta esperanza de renovación”
Zalazar, por su parte, aseguró que durante las recorridas pudieron dialogar con numerosos trabajadores y conocer directamente sus inquietudes.
“Venimos hablando con muchos, hemos ido a muchos lugares y hemos sido muy bien recibidos. Los empleados de comercio encuentran en nosotros cierta esperanza de renovación”, afirmó.
Desde la agrupación insistieron en que uno de sus principales objetivos es lograr una representación más cercana a las necesidades cotidianas de los mercantiles y mantener ese contacto más allá de los períodos electorales.
La convocatoria para las elecciones
Sobre el cierre de la entrevista, ambos integrantes de la Lista Naranja convocaron a los afiliados a participar de los comicios que definirán la conducción del sindicato.
“Es muy importante que puedan ir a votar el día viernes y que nos den el voto de confianza, la oportunidad para que seamos la Lista Naranja quienes representemos a los trabajadores a partir del día viernes”, expresó Zalazar.
Furlán también agradeció a quienes recibieron a los integrantes de la agrupación durante las recorridas: “Quisiera agradecerles a todos los que nos han dado su momento para escuchar, para visitarlos, para saber sus inquietudes. Los esperamos para que el viernes vayan a votar”.