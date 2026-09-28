Frigerio en el FIT: “Seguimos trabajando para posicionar a Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo”

Frigerio se mostró "impresionado por el movimiento y el interés que despierta la FIT cada año más en los operadores turísticos".
El gobernador Rogelio Frigerio visitó el stand de la Región Litoral en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), donde Entre Ríos participó junto a Chaco, Corrientes y Santa Fe con una propuesta como un destino integrado a través de sus 10 microrregiones turísticas. "Seguimos trabajando para posicionar Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo en la Argentina", sostuvo el mandatario tras recibir el reconocimiento otorgado a la provincia en la celebración por las 30 ediciones de la FIT.
El gobernador, junto el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, recorrió el espacio institucional destinado a Entre Ríos en el predio de La Rural, tomó contacto con representantes del sector turístico y acompañó la participación de la provincia en la principal feria de turismo de Latinoamérica. Además, recibió una distinción que la FIT entregó a la provincia por su acompañamiento en todas las ediciones que ha tenido.
Frigerio se mostró "impresionado por el movimiento y el interés que despierta la FIT cada año más en los operadores turísticos. Hoy es un día de ronda de negocios y está colmado de profesionales. Seguimos trabajando para posicionar a Entre Ríos como uno de los lugares más importantes para hacer turismo en la Argentina".
En ese marco, aseguró: "Tenemos con qué, la gente, los paisajes, la infraestructura, la tranquilidad que se viven en Entre Ríos, y hay que mostrarlo y salir a venderlo bien. Eso es lo que hacemos en todos los órdenes. Sea el turismo de eventos deportivos, eventos culturales, festivales de música, fiestas tradicionales, el río, las termas, el campo o la historia que tenemos también para mostrar. Hay muchísimas cosas que hay que potenciar y esta feria sirve para eso, para potenciar las increíbles cosas que tenemos en la Argentina y particularmente en Entre Ríos".
Por otro parte, adelantó que " a partir de ahora en Entre Ríos la gente pueda viajar con sus mascotas. Somos amigables con las mascotas porque Entre Ríos se declaró como provincia con propósito pet friendly", y explicó que Entre Ríos busca posicionarse "también en algo que viene creciendo: la gente que no quiere dejar a sus mascotas cuando vacaciona, cuando se va un fin de semana. Entre Ríos ya tiene acuerdo con numerosa cantidad de hoteles en donde ya se puede ir con animales. Estamos muy esperanzados que eso también le dé un impulso grande al turismo en Entre Ríos", remarcó.
Por su parte, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, definió como "maravilloso" el potencial turístico de Entre Ríos. "Es lo que hoy el turista argentino e internacional busca: vivir experiencia y contacto con la naturaleza". Hizo referencia luego a la ocupación hotelera plena en Gualeguaychú con el mundial de Canotaje, y adelantó que "se está planificando el encuentro de todos los parques nacionales de todo el país en El Palmar para que sea un caso líder en cuanto actividades deportivas dentro de los parques".
Finalmente, destacó luego la presencia del gobernador acompañando a los operadores turísticos y a las localidades de Entre Ríos que "han hecho un gran esfuerzo para poner valor y mostrar su oferta turística de playas y ruta del vino, entre otras propuestas. Es maravilloso. Entre Ríos tiene lo que el turista demanda y esto es muy bueno en la gran vidriera multitudinaria de esta edición de la FIT para mostrar Argentina al mundo", concluyó.
Una provincia, diez microrregiones
Bajo el concepto Entre Ríos: 10 microrregiones, un solo destino, la propuesta provincial presentó una mirada integral del territorio, mostrando a las distintas localidades y regiones turísticas como parte de una única oferta complementaria y distribuida en toda la provincia.
Durante la recorrida, Frigerio visitó los espacios dedicados a los principales productos y experiencias que identifican a Entre Ríos, entre ellos las termas, el turismo de sol y playa, la naturaleza y el turismo rural, el turismo de convenciones y eventos, la pesca deportiva, los carnavales, la cultura y el patrimonio, el turismo del vino y las propuestas vinculadas al río y las experiencias en la naturaleza.
El espacio entrerriano funcionó como punto de encuentro para municipios, prestadores turísticos y actores del sector, donde a lo largo de la feria se desarrollaron acciones de promoción, reuniones institucionales, presentaciones de productos y actividades destinadas a fortalecer la identidad turística de la provincia y ampliar sus oportunidades de desarrollo comercial.