La confianza en el Gobierno nacional cayó 5,9% y volvió al nivel más bajo de la gestión Milei

La confianza en el Gobierno nacional volvió a caer en septiembre de 2026 y alcanzó uno de los registros más bajos desde el inicio de la presidencia de Javier Milei. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5, con una disminución del 5,9% respecto de agosto.

El resultado igualó las mediciones de septiembre de 2025 y julio de 2026, que hasta ahora constituían los valores mínimos de la actual administración. En agosto, el índice había mostrado una recuperación del 6,4% y había alcanzado los 2,06 puntos, pero ese incremento se revirtió en el último relevamiento.

Desde fines de 2025, la confianza en el Gobierno nacional acumula una caída del 21,4%. La Escuela de Gobierno de la universidad señaló que la mayor parte de ese retroceso se concentró entre enero y mayo. A partir de entonces, el indicador osciló cerca de los dos puntos, con variaciones mensuales moderadas que deben interpretarse considerando el margen de error de la encuesta.

Los cinco componentes de la confianza registraron caídas

La disminución de septiembre se observó en las cinco dimensiones que integran el ICG. El retroceso más pronunciado correspondió a la percepción sobre la preocupación del Gobierno por el interés general, que bajó 12,3% y quedó en 1,50 puntos.

La evaluación general de la gestión descendió 9,3%, hasta 1,60 puntos. Por su parte, la percepción sobre la capacidad para resolver problemas disminuyó 4% y alcanzó 2,20 puntos, mientras que la eficiencia retrocedió 3,5% y se ubicó en 1,94.

La honestidad también registró una caída mensual del 2,9%, aunque continuó siendo el componente con el valor más alto del relevamiento, con 2,45 puntos. En paralelo, el promedio del ICG durante toda la gestión de Milei quedó en 2,34 puntos. En el mismo tramo de sus respectivos mandatos, Mauricio Macri registraba un promedio de 2,47 y Alberto Fernández, de 1,86.

Diferencias por género, edad y lugar de residencia

El estudio identificó distintas respuestas entre hombres y mujeres. Entre los varones, la confianza en el Gobierno nacional se ubicó en 2,19 puntos, con una baja mensual del 3%. Entre las mujeres, en cambio, descendió 9,2% y alcanzó 1,62 puntos. La diferencia entre ambos grupos fue de 0,57 puntos.

Por edades, las personas de entre 18 y 29 años registraron un índice de 2,30 puntos, aunque tuvieron una disminución mensual del 17,9%. La universidad advirtió que este segmento cuenta con menos casos dentro de la muestra y, por lo tanto, sus variaciones tienen menor precisión estadística. Entre los mayores de 50 años el indicador fue de 2,01, mientras que en la franja de 30 a 49 años llegó a 1,84.

En la distribución geográfica, el interior del país presentó un valor de 2,06 puntos. En la Ciudad de Buenos Aires, la medición fue de 1,84 y en el Gran Buenos Aires alcanzó 1,72. Estas diferencias corresponden a los grupos relevados por la encuesta y no permiten establecer, por sí solas, las causas de las variaciones.

Las expectativas económicas y el alcance del relevamiento

El informe también encontró una relación entre las expectativas económicas y la confianza en el Gobierno nacional. Entre quienes consideran que la situación mejorará dentro de un año, el ICG llegó a 4,03 puntos. En el grupo que espera que permanezca igual, se ubicó en 2,40, mientras que entre quienes prevén un empeoramiento descendió a 0,38.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026. Comprendió a 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes, distribuidas en 39 localidades de la Argentina.

El índice tiene un error estándar informado de ±0,06 puntos y un intervalo de confianza del 95% situado entre 1,81 y 2,06 para septiembre. Por ese motivo, el resultado debe leerse como una medición de confianza en un período determinado y no como una estimación directa de intención de voto.