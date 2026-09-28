Ana Clara Schneider fue coronada Miss Universo Entre Ríos 2027 y representará a la provincia a nivel nacional

Ana Clara Schneider fue coronada Miss Universo Entre Ríos 2027 durante la gala final realizada este domingo 27 de septiembre en Nogoyá y obtuvo el pase para representar a la provincia en la próxima instancia de Miss Universo Argentina. La joven fue elegida entre las 15 representantes que llegaron a la definición del certamen.

La ceremonia se desarrolló en el salón de eventos "Pueblo Mío", en la ciudad natal de Schneider, después de varios días de preparación. Las candidatas habían iniciado el martes 22 una agenda con actividades de pasarela, postura, movimiento, oratoria y entrevistas, además de diferentes instancias de evaluación.

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El segundo lugar quedó para Miranda Schneeberger, representante de Diamante, mientras que el tercero correspondió a Guadalupe Stauber, de Santa Elena, departamento La Paz. Entre los criterios considerados por el jurado estuvieron la oratoria, la cultura general, la pasarela y el compromiso social.

La trayectoria de Ana Clara Schneider

Schneider estudia Administración de Empresas y ya cuenta con experiencia en certámenes y representaciones provinciales y nacionales. Entre sus antecedentes se destaca haber sido Reina Nacional de la Agricultura, además de Reina Provincial de los Estudiantes, Segunda Dama de Honor en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y Representante Cultural de la Fiesta Nacional de la Frutilla.

Durante su participación en la instancia provincial, la joven se destacó también por un traje alegórico que rindió homenaje a la bandera de Entre Ríos y a la Virgen del Carmen. Su presentación se sumó a las distintas evaluaciones desarrolladas durante la competencia.

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La definición tuvo además un fuerte componente local: Schneider representó a Nogoyá en una competencia cuya gala final se realizó precisamente en esa ciudad. Otra nogoyaense, Lucía Madariaga, también participó del certamen, aunque como representante de Rosario del Tala.

El próximo desafío será Miss Universo Argentina

Con la coronación provincial, Schneider consiguió el pase directo para representar a Entre Ríos en Miss Universo Argentina, donde competirá con representantes de otras jurisdicciones del país por la clasificación a la instancia internacional.

Por otra parte, durante la jornada Noelia Zambon, representante de Feliciano, fue elegida Miss Universo Litoral 2027, según informó Paralelo32. La coronación marcó el cierre de seis días de actividades vinculadas con el certamen en Nogoyá.