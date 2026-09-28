Reclamo por la calidad del agua en Oro Verde: exintendente pidió reactivar el Acueducto Metropolitano

El exintendente de Oro Verde, Oscar Toledo, negó que su gestión hubiera recibido fondos para ejecutar el Acueducto Metropolitano y aseguró que el dinero destinado a la obra era transferido directamente desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) al Gobierno de Entre Ríos.

Toledo respondió así a las declaraciones realizadas la semana pasada por vecinos de la localidad, quienes manifestaron su preocupación por la calidad del agua y mencionaron que durante su gestión se habría recibido una suma cercana a los 3.000 millones de pesos para solucionar el problema.

“Nosotros no recibimos ningún dinero de la Provincia ni de la Nación. Los fondos venían desde el Enohsa al Gobierno provincial y la Provincia disponía cómo continuar con la obra”, aclaró el exintendente en diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Cómo comenzó el proyecto

Toledo explicó que el convenio para construir el Acueducto Metropolitano fue firmado entre 2021 y 2022 por los entonces intendentes de Paraná, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda.

El proyecto contemplaba abastecer con agua potable a esas localidades y también a diferentes barrios de la zona sur de Paraná, donde numerosos hogares dependían de perforaciones.

La Provincia realizó la licitación durante 2022 y adjudicó los trabajos a empresas locales. Según detalló el exjefe comunal, los municipios participaron del acuerdo institucional, pero no administraron los recursos económicos.

“Era una obra nacional financiada por el Enohsa y ejecutada en conjunto con la Provincia. Los municipios no participábamos de ningún desembolso”, reiteró.

Acueducto Metropolitano (archivo Elonce)

La obra alcanzó aproximadamente un 35%

De acuerdo con Toledo, la planta potabilizadora construida junto a las instalaciones existentes en Paraná alcanzó un avance aproximado del 35%.

Desde ese punto debía comenzar el tendido de cañerías hacia las localidades comprendidas en el proyecto.

En Oro Verde, las obras llegaron hasta el barrio El Triangular, ubicado en el límite con Paraná. Allí fueron intervenidas entre tres y cuatro cuadras para colocar los conductos.

“Hoy los caños están allí y el municipio está reconstruyendo el asfalto que se había roto para realizar la instalación”, explicó a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

También indicó que el municipio había cedido un terreno para construir el reservorio donde debía recibirse y almacenarse el agua proveniente del acueducto.

Reclamo por la calidad del agua en Oro Verde: exintendente pidió reactivar el Acueducto Metropolitano

Trabajos inconclusos en otras localidades

Toledo aseguró que la paralización también dejó intervenciones sin terminar en Colonia Avellaneda y San Benito.

Según afirmó, Colonia Avellaneda tenía alrededor de 10 cuadras de pavimento afectadas por la instalación de las cañerías, mientras que en San Benito los conductos habían llegado hasta el ingreso de la localidad.

“Hablé con los intendentes y en todos los lugares ocurrió algo similar: se colocaron cañerías, se rompieron calles y después la obra no avanzó”, señaló.

El exintendente manifestó que faltaron explicaciones públicas sobre las razones por las cuales los trabajos no continuaron. Recordó que dejó su cargo cuando la ejecución se encontraba cerca del 35%.

Posteriormente, el Gobierno nacional disolvió el Enohsa (que en ese entonces estaba a cargo de Enrique Cresto) y se interrumpió el financiamiento destinado al proyecto.

La solución para el problema del agua

Toledo consideró que el acueducto representaba la alternativa más viable para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua en el área metropolitana.

Explicó que Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda no tienen acceso directo al río Paraná y dependen principalmente de perforaciones subterráneas.

“No tenemos una toma propia para obtener agua del río. El gran problema es que usamos agua de perforaciones y en muchos sectores es salada”, sostuvo a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

También recordó que en 2013 Oro Verde recibió una planta compacta con capacidad para potabilizar 60.000 litros por hora. Sin embargo, señaló que ese proyecto tampoco tuvo continuidad después del cambio de gobierno ocurrido en 2015.

A partir de esas experiencias, los intendentes conformaron una mesa del área metropolitana y plantearon ante las autoridades provinciales y nacionales la necesidad de una solución conjunta.

Agua turbia en Oro Verde (foto Elonce)

Los recursos destinados al proyecto

El exjefe comunal indicó que la primera licitación contempló una inversión cercana a los 2.600 millones de pesos, que fue transferida a la Provincia para comenzar los trabajos.

Aclaró que esa cifra correspondía al presupuesto de aquel momento y que actualmente sería necesario actualizar los valores para conocer el costo de finalización. “No sabría decir cuánto puede costar hoy la obra con la redeterminación de precios, pero hay que volver a ponerla en discusión”, expresó.

Toledo advirtió que la infraestructura construida podría deteriorarse si el proyecto permaneciera paralizado durante más tiempo. “Es una picardía que se abandone y que todo quede obsoleto por falta de financiamiento. Hay miles de millones de pesos invertidos que pueden perderse si no se completa”, afirmó.

Reclamo por la calidad del agua en Oro Verde.-

Propuso una mesa metropolitana

Para reactivar el proyecto, Toledo propuso conformar una nueva mesa de trabajo integrada por los intendentes del área metropolitana y el gobernador.

Sugirió incorporar también a Sauce Montrull y Colonia Ensayo, localidades que no estaban contempladas inicialmente y que experimentaron un importante crecimiento poblacional.

“Hay que reunir a los intendentes, volver a plantear el problema y comenzar a discutir cómo conseguir los fondos”, sostuvo.

Entre las alternativas, mencionó la posibilidad de gestionar un crédito internacional tomado por la Provincia, con el acompañamiento de los municipios beneficiados.

Toledo remarcó que los actuales intendentes pertenecen a diferentes espacios políticos y consideró que esa diversidad no debería impedir un acuerdo para finalizar la obra.

Un proyecto para unas 450.000 personas

El exintendente estimó que aproximadamente 450.000 habitantes del área metropolitana podrían resultar beneficiados por el acueducto.

También destacó que la intendenta de Paraná, Rosario Romero, había manifestado su preocupación por el abastecimiento de agua en los barrios de la zona sur y buscado alternativas de financiamiento para obras de infraestructura.

“Se puede trabajar pensando diferente. En el área metropolitana hay intendentes del peronismo, de Juntos por Entre Ríos y de espacios vecinales, pero todos compartimos el mismo problema”, afirmó.

Finalmente, Toledo insistió en que los municipios no recibieron ni administraron el dinero destinado al proyecto y pidió que la discusión pública permitiera retomar una obra que consideró fundamental para toda la región.