Entre Ríos busca ser la primera provincia pet friendly del país

Entre Ríos presentó en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026) una propuesta para convertirse en la primera provincia pet friendly de la Argentina. La iniciativa busca integrar los servicios que ya reciben animales y eliminar progresivamente las barreras que afrontan las familias que viajan con sus mascotas.

La presentación fue realizada por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y estuvo encabezada por su presidente, Jorge Satto. También participaron Hernán Lirio, acompañado por Ramoncito y Pochita, y los integrantes de la plataforma Chicho.ar, Iara Trembecky y Sebastián Merlo.

“Entre Ríos pretende hoy hacer una declaración: la provincia pasa a ser pet friendly”, expresó Satto durante el lanzamiento. El funcionario aclaró que se trataba de una propuesta en desarrollo y del comienzo de un proceso para alcanzar una oferta turística totalmente inclusiva con los animales.

Más de 500 alojamientos aceptan mascotas

El punto de partida fue un relevamiento efectuado sobre la oferta turística que ya funcionaba en diferentes localidades y microrregiones entrerrianas.

El estudio permitió identificar más de 500 alojamientos que aceptaban mascotas. A esa cifra se sumaron 125 prestadores de servicios turísticos que manifestaron interés en formar parte de la iniciativa.

El objetivo será conformar una red provincial que reúna alojamientos, establecimientos gastronómicos, termas, playas, actividades en la naturaleza y otros servicios destinados a quienes se trasladan con sus animales.

Desde el Emturer explicaron que la propuesta buscará ordenar y visibilizar esa oferta para que los visitantes puedan planificar el viaje con información precisa.

Una experiencia turística integral

El desafío será convertir los servicios existentes en una experiencia reconocible, con datos actualizados sobre los lugares donde las familias podrán alojarse, comer y desarrollar actividades junto con sus mascotas.

La iniciativa también contemplará información sobre veterinarias, comercios de alimentos, productos para animales y otros recursos que puedan ser necesarios durante una estadía.

Satto señaló que la provincia aspiraba a alcanzar “el 100 por ciento de posibilidades” para evitar restricciones en la recepción de animales, aunque reconoció que ese objetivo requerirá un proceso de adecuación y articulación con los prestadores.

La declaración presentada en la FIT no implicó que todos los establecimientos turísticos ya aceptaran mascotas, sino el compromiso de avanzar hacia una oferta provincial integrada.

Transporte y cobertura para las mascotas

El proyecto incluirá una articulación con Flechabus para facilitar el traslado de las familias junto con sus animales hacia distintos destinos de Entre Ríos.

También se incorporará el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), que trabajará en una propuesta de cobertura para las mascotas que lleguen a la provincia.

Estas acciones buscarán brindar previsibilidad a los viajeros desde el momento del traslado y durante toda su permanencia en territorio entrerriano.

La red deberá contemplar las condiciones y requisitos de cada servicio, de manera que las personas puedan conocerlos antes de comenzar el viaje.

La experiencia de viajar con animales

Durante la presentación, Hernán Lirio relató su experiencia al recorrer diferentes destinos acompañado por Ramoncito y mencionó las dificultades habituales que enfrentan quienes viajan con mascotas.

“El que tiene animales sabe lo importante que es poder llevarlos con uno”, manifestó.

Lirio destacó la posibilidad de contar con un destino donde las familias encuentren en una misma red alojamientos, restaurantes, termas, playas y otros espacios preparados para recibir a los animales.

La propuesta consideró a las mascotas como integrantes de la familia y buscó responder a una demanda que creció dentro de la actividad turística.

Una aplicación para mascotas extraviadas

La iniciativa incorporará además a Chicho.ar, una aplicación desarrollada en Entre Ríos para colaborar en la búsqueda de mascotas perdidas.

La alianza permitirá adaptar la plataforma a las necesidades de los visitantes y vincularla con la red de servicios que se conforme en la provincia.

En caso de extravío, los turistas podrán acceder a herramientas para orientar la búsqueda y comunicarse con prestadores o personas ubicadas en la zona.

También se prevé incorporar información sanitaria y datos de identificación de cada mascota para agilizar la asistencia durante el viaje.

El comienzo de un proceso

Con la declaración presentada en la FIT 2026, Entre Ríos inició formalmente un proceso orientado a convertirse en la primera provincia pet friendly del país.

La propuesta se apoyará en la oferta ya existente, pero requerirá ampliar los servicios, establecer criterios comunes y brindar información accesible a los turistas.

El objetivo será que las familias puedan organizar vacaciones o escapadas sin dejar a sus animales y conozcan previamente las condiciones de cada destino.

La iniciativa quedó planteada como una estrategia de desarrollo progresivo que buscará posicionar a Entre Ríos como un destino preparado para recibir tanto a los visitantes como a sus mascotas.