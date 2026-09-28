Encontraron a un niño de 2 años deambulando solo cerca del río Paraná

Un niño de 2 años fue encontrado deambulando solo y descalzo cerca de la ribera del río Paraná, en Corrientes, durante la madrugada de este domingo.

El hecho ocurrió cuando un hombre encontró al pequeño y lo trasladó hasta el Destacamento del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía provincial.

Los efectivos contuvieron al niño y, ante la falta de contacto con algún familiar, lo trasladaron primero a la Comisaría 12° y luego a la Comisaría de la Mujer y el Menor.

Finalmente, alrededor de dos horas después, el padre del niño se presentó en la dependencia policial para retirarlo, sin que trascendieran detalles sobre cómo el pequeño llegó hasta la zona del río, menciona El Litoral de Corrientes.