“Me equivoqué”: Norris le pidió disculpas a Colapinto tras reclamar una suspensión por el choque

Lando Norris se retractó de las duras declaraciones que había realizado contra Franco Colapinto después del accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto británico de McLaren publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que sus críticas estuvieron fuera de lugar y reveló que se comunicó personalmente con el argentino para pedirle disculpas.

La marcha atrás llegó luego de que Norris cuestionara con dureza la maniobra que provocó su abandono en Bakú e incluso reclamara una suspensión para el piloto de Alpine. Con el paso de las horas, el británico decidió revisar su postura y aclarar públicamente que el enojo por lo ocurrido en la pista no justificaba la manera en que se había expresado.

“Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho”, manifestó en una historia de Instagram. Además, contó que ambos mantuvieron una conversación privada y lograron aclarar la situación.

El arrepentimiento de Lando Norris

En su publicación, Norris reconoció que las emociones del momento influyeron en sus declaraciones posteriores a la competencia. Sin embargo, dejó en claro que esa circunstancia no justificaba sus palabras contra Colapinto.

“Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué”, expresó el corredor de McLaren. También admitió que él mismo cometió errores de conducción durante su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

El británico explicó que la charla con el argentino se desarrolló de manera madura y les permitió dejar atrás el enfrentamiento. Según señaló, ambos pudieron ponerse de acuerdo para dar vuelta la página y preservar la buena relación que mantienen fuera de la pista.

Qué había dicho Norris después del choque

La controversia comenzó durante el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando Colapinto llegó con demasiada velocidad a la primera curva después de una neutralización, bloqueó los neumáticos y terminó impactando contra su compañero Pierre Gasly. La maniobra también involucró al auto de Norris y dejó a los tres pilotos fuera de competencia.

Al finalizar la carrera, el conductor de McLaren expresó su enojo ante los medios de comunicación y cuestionó la forma de manejar del argentino. Sus declaraciones generaron repercusión porque consideró que una maniobra de esas características merecía una sanción más severa y puso en duda que ese tipo de conducción tuviera lugar en la Fórmula 1.

La reacción del británico se sumó a las críticas que recibió el piloto de Alpine después del accidente. Sin embargo, Norris cambió su postura tras analizar lo sucedido y decidió disculparse tanto en privado como públicamente.

Alpine también repudió los ataques en redes

La polémica se produjo en medio de un clima de enfrentamientos entre seguidores en las redes sociales. Después de la carrera, Alpine emitió un comunicado para condenar los mensajes de odio dirigidos a pilotos, periodistas y otros integrantes de la Fórmula 1, sin señalar a una comunidad de aficionados en particular.

La escudería francesa sostuvo que los errores forman parte de una competencia en la que los corredores llevan sus autos al límite y remarcó que ninguna situación deportiva justifica el acoso personal. El pronunciamiento llegó después de que tanto Colapinto como Gasly y otros protagonistas fueran blanco de agresiones digitales.

Con su mensaje de disculpas, Norris buscó cerrar el episodio de Azerbaiyán y dejar atrás sus cuestionamientos hacia el argentino. Ambos pilotos se enfocan ahora en los próximos compromisos del calendario, después de una carrera que terminó anticipadamente para los dos y provocó una fuerte repercusión dentro y fuera de la pista.