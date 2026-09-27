Marcelo Fuentes valoró el 3-0 de Patronato: “El equipo fue superior”

Marcelo Fuentes, entrenador de Patronato, expresó su satisfacción luego de la contundente victoria por 3-0 ante San Martín de San Juan en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la Primera Nacional. El director técnico consideró que su equipo fue superior, destacó las variantes que encontró desde el banco y valoró un triunfo que permitió al Rojinegro tomar aire en la pelea por la permanencia.

“Estamos todos muy contentos. Creo que hoy tuvimos la posibilidad de tener cambios que no tuvimos en Chicago”, afirmó Fuentes ante Elonce. El entrenador hizo especial hincapié en la importancia de contar con alternativas para modificar el desarrollo del encuentro.

“Uno puede cerrar resultados teniendo la posibilidad de utilizar cambios porque hay muchas variantes del rival y hay que ver cómo contrarrestarlas. Hoy me parece que el equipo fue superior, generó más de lo que convirtió, pero convirtió y nos da la tranquilidad de haber podido sumar de local, que lo necesitábamos mucho”, sostuvo.

El valor de la defensa y el respaldo de Alan Sosa

Fuentes también resaltó el trabajo realizado por los defensores centrales, especialmente por Franco Meritello y Fernando Evangelista. Ambos consiguieron neutralizar a los delanteros sanjuaninos en un encuentro que presentó diferentes dificultades tácticas.

“Creo que el otro día en Chicago y hoy fueron puntales. Ayuda mucho Alan porque vienen muchas pelotas con centros y les da una mano, pero hoy prácticamente jugaron mano a mano con Rossi y Fúnez y abortaron todas las posibilidades”, manifestó sobre la tarea defensiva y el aporte del arquero Alan Sosa.

La actuación colectiva estuvo acompañada por la eficacia ofensiva. Renzo Reynaga convirtió los dos primeros goles durante la etapa inicial y Tomás Attis estableció el 3-0 definitivo sobre el cierre. “Fueron muy buenos goles de Reynaga. Estamos muy contentos también por lo que le tocó vivir”, destacó el entrenador.

La indicación que Patronato aprovechó para lastimar

Uno de los aspectos tácticos que dejó el encuentro estuvo relacionado con los espacios que Patronato encontró detrás de la defensa visitante. Antes del segundo tanto de Reynaga, el cuerpo técnico había advertido esa posibilidad y buscó explotarla mediante envíos largos.

“Tuvimos esa posibilidad y la pudimos aprovechar. Sentí un partido muy bueno de todos los que participaron”, destacó Fuentes sobre una de las vías que encontró el Rojinegro para vulnerar a San Martín.

El técnico también reconoció la capacidad del conjunto sanjuanino para manejar la pelota y explicó que Patronato debió realizar ajustes durante el encuentro. “Ellos manejan muy bien la pelota. Nosotros compensamos cuando entró Salega. Corrieron mucho los dos centrales, Picco y Juan (Barinaga). Juan está en un nivel bárbaro, le falta el gol nada más”, señaló.

Fuentes destacó la importancia de tener variantes

Consultado sobre la clave para lastimar al conjunto visitante, Fuentes volvió a remarcar la importancia que tuvieron las modificaciones. Para el entrenador, disponer de futbolistas con diferentes características permitió responder a las variantes planteadas durante el partido.

“Creo que es muy importante para los entrenadores tener cambios en esta categoría”, aseguró. Además, explicó que durante el complemento decidieron retirar a algunos futbolistas amonestados para evitar quedar en inferioridad numérica.

En ese contexto, destacó especialmente la tarea de Franco Soldano y Tomás Attis. “Soldano nos da una mano muy grande. Attis también es muy duro en la pelota parada. Fue un partido redondo y hoy vamos a estar todos felices en familia”, expresó.

“La gran final va a ser cuando estemos fuera de todo”

La victoria adquirió especial importancia por la situación de Patronato en la tabla. El Rojinegro llegó a 34 puntos y quedó cuatro unidades por encima de Chacarita, precisamente su próximo adversario en la Primera Nacional.

Ante la consulta sobre si ese encuentro podía considerarse “la gran final” por la permanencia, Fuentes fue categórico: “No. La gran final va a ser cuando estemos fuera de todo”. Además, valoró lo conseguido en las últimas dos jornadas: “Este era un partido para que el punto de Chicago, que fue muy bueno, tenga que ver con el tres y uno”.

El entrenador ya comenzó a mirar hacia el próximo compromiso y reconoció las dificultades que presentará el Funebrero. “Va a ser un partido con distintas situaciones porque anoche vi el partido y Chacarita juega bien. Va a ser un partido difícil y duro”, anticipó ante Elonce.

El crecimiento que Fuentes observa en Patronato

Fuentes también analizó el proceso desde su llegada al club y consideró que, después de un mes de trabajo, comenzaron a aparecer en cancha algunos de los conceptos que pretende para su equipo.

“La semana pasada decía: tenemos un mes de trabajo, se tiene que empezar a ver lo que nosotros queremos que se vea”, afirmó. Además, remarcó que los resultados no pueden analizarse únicamente desde el marcador: “No todos los empates son iguales. Las formas de los partidos son totalmente distintas y a veces las dificultades son totalmente distintas”.

El entrenador valoró especialmente la respuesta del plantel a las exigencias del cuerpo técnico. “Sentimos que el grupo de futbolistas está yendo a los lugares con mucho esfuerzo que nosotros le pedimos que vayan. Cuando pasan estas cosas, el futbolista, de noche, con el juez más cercano que siempre tiene, que es la almohada, siente que el esfuerzo vale porque están pudiendo quedarse con los resultados”, expresó.

Los juveniles y el aporte de Benjamín Bravo

Otro aspecto que destacó Fuentes fue el crecimiento de los futbolistas jóvenes. Entre ellos mencionó a Benjamín Bravo, quien ingresó durante el primer tiempo y posteriormente asistió a Attis para el tercer tanto de Patronato.

“Se van potenciando los juveniles. Benja Bravo es el mejor asistidor por derecha. La misma jugada de Chicago, hoy asiste a Attis, con otra característica de Attis en la definición”, explicó.

Fuentes también puso en valor el gol de Attis después de las dificultades que atravesó el delantero por diferentes problemas físicos. “Nos da un gol más a un jugador que también venía golpeado por las reiteradas lesiones, que seguramente debe estar pasando un momento muy feliz como Tomás”, concluyó.