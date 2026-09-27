Patronato goleó 3-0 a San Martín de San Juan y se alejó del descenso

REDACCIÓN ELONCE
Patronato derrotó a San Martín de San Juan con un doblete de Renzo Reynaga y uno restante de Tomás Attis en el complemento. Le sacó cuatro puntos a Chacarita.
Patronato venció 3-0 a San Martín de San Juan este domingo por la tarde en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y sacó distancia con Chacarita en la pelea por el descenso.
Renzo Reynaga fue autor de un doblete en el primer tiempo y en el cierre del partido apareció Tomás Attis para ponerle cifras definitivas al marcador.
Con este resultado, Patronato llegó a 34 unidades en la Zona B de la Primera Nacional y le sacó cuatro puntos de distancia a Chacarita, su próximo rival, que hoy está en descenso junto a Güemes de Santiago del Estero.
Seguí las incidencias del partido
Guapeada de Renzo Reynaga para ganarle una pelota aérea al defensor, sacarse un defensor de encima y patear al palo más lejano del arquero para estampar el 1-0 en dos minutos.
"Renzo Reynaga" Por el golazo del jugador de Patronato ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/BBLqwvzSfY— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
A los cuatro minutos, Facundo Nadalín fue amonestado tras una infracción sobre Valentín Pereyra.
Juan Salas realizó un planchazo a un jugador de San Martín y se ganó la tarjeta amarilla.
A los 15 minutos, todo San Martín reclamó un supuesto agarrón dentro del área y exigieron penal. Sin embargo, el árbitro no pitó nada.
A los 16 minutos, Lousteau amonestó a Renzo Reynaga, autor del gol de Patronato, por una falta sobre un jugador de la visita.
A los 20 minutos, Marchio fue amonestado en la visita por una falta durísima sobre uno de los volantes de Patronato. Partido muy friccionado de momento.
A los 24 minutos, se frenó el partido tras la caída de Pereyra al pasto con claros gestos de dolor.
Primera llegada de riesgo de la visita. Rossi entró al área desde la izquierda y remató al arco, pero el arquero Alan Sosa, en dos tiempos, contuvo el remate.
Pereyra no pudo seguir en el partido y fue reemplazado por Benjamín Bravo a los 28 minutos de la etapa inicial.
A los 35 minutos, un pelotazo largo desde el área de Patronato para Reynaga casi permite la segunda emoción de la tarde. Sin embargo, el defensor sanjuanino se recompuso a tiempo y consiguió evitar el gol.
A los 40 minutos, un nuevo pelotazo largo para Reynaga y esta vez surtió efecto. Le ganó a dos defensores y sacó un remate muy fuerte al segundo palo para poner 2-0 arriba a Patronato.
"Renzo Reynaga" Por el segundo golazo del jugador de Patronato ante San Martín de San Juan. pic.twitter.com/x3nh18bhaO— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026
En el primer minuto de descuento, Bravo se encontró con espacios, entró al área y pateó alto y fuerte. Su remate se fue levemente por arriba del travesaño. Tras esa acción, terminó el primer tiempo.
Para el segundo tiempo, la visita sacó a Nadalín y Acosta y metió a Coronel y Ferreyra.
Al minuto del complemento, un tiro de esquina peligroso con un cabezazo de Funez y luego un remate de Mercado fueron lo más cercano de San Martín buscando descontar.
Partido muy reñido hasta el momento en el segundo tiempo. Hay espacios en varias áreas y hasta el momento el resultado está abierto.
Franco Soldano y Tomás Attis ingresaron en Patronato en lugar de Juan Salas y Renzo Reynaga para jugar la última media hora.
Mal pase del defensor sanjuanino que le permitió anticipar a un delantero del Rojinegro. Sin embargo, el arquero Sebastián Díaz Robles fue rápido y logró despejar el peligro de su área.
Está muy adelantado San Martín con todas sus líneas buscando llegar al descuento lo más pronto posible.
Llegó Patronato con un centro de Nahuel Genez para Maxi Rueda. Sin embargo, el disparo del lateral derecho fue sin fuerza.
A los 20 minutos, no dio más el físico de Genez tras correr una pelota. Santiago Piccioni entró en su lugar.
A los 25 minutos, Sebastián González fue expulsado por una dura infracción a Tomás Attis.
Avisó Patronato con un remate de Barinaga a colocar que se fue muy cerquita del palo derecho.
A los 32 minutos, llegó la más clara de San Martín en el complemento con un remate de Marchio. Alan Sosa, en dos tiempos, contuvo el disparo.
En la jugada siguiente, Attis tuvo la chance de cerrar el partido, pero erró el mano a mano con el arquero.
Soldano se perdió el tercero a los 35 minutos. Agarró un rebote y la pelota se fue por escasos centímetros arriba del travesaño.
A los 44 minutos, un centro de Bravo para Attis fue preciso para que el delantero cambie la dirección y la coloque al segundo palo. De esa forma, Patronato llegó al 3-0.