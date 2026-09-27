Racing le gana 1-0 a Boca y saca boleto a semifinales de la Copa Argentina

Boca Juniors y Racing protagonizarán un duelo decisivo por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a semifinales y continuará en carrera por el título.
Boca Juniors y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un duelo que tendrá como premio la clasificación a las semifinales del certamen. El Xeneize y la Academia buscarán superar una instancia decisiva y mantenerse en carrera por el título.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Racing se impone por 1-0 sobre Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Argentina. Gastón Lodico convirtió un golazo olímpico para poner en ventaja a la Academia en el Gigante de Arroyito. La primera etapa se desarrolló con un ritmo frenético en el que ambos elencos generaron múltiples ocasiones de peligro.
42 minutos: Boca empuja para igualar el duelo antes del entretiempo
Racing se repliega cerca de su área y el Xeneize busca constantemente con centros desde los costados.
37 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!
Leonel Flores se hizo el espacio con una gambeta y sacó un zurdazo desde la frontal del área que obligó a volar al arquero de Racing.
32 minutos: Racing salió del fondo y equilibró el partido
Luego de unos minutos de asedio Xeneize, el equipo de Vojvoda llevó el trámite a la mitad del campo de juego. Boca tiene problemas para recuperar la pelota sin recurrir a la infracción. Gonzalo Escudero desperdició una importante chance de balón parado.
27 minutos: Boca controla la posesión de la pelota ante un Racing que responde de contra
El equipo de Arruabarrena se hizo cargo de tomar las riendas del juego y tiene el balón cerca del área rival. La Academia generó peligro con ataques directos para exprimir los espacios en la defensa del Xeneize.
20 minutos: Boca reacciona en un partido frenético
El Xeneize intenta igualar el enfrentamiento y asedia el arco defendido por Facundo Cambeses.
18 MINUTOS: ¡GOLAZO DE RACING!
Gastón Lodico abrió el marcador en el Gigante de Arroyito con un gol olímpico. El volante ejecutó un córner desde el costado izquierdo.
GOL OLIMPICO NO GIGANTE DE ARROYITO. O Craque, Gaston Lodico acaba de fazer o gol da sua vida. Vem clássico histórico por aí. pic.twitter.com/7n1IHrmYzZ— Ramon Cardoso (@RamonCardoso_7) September 27, 2026
11 minutos: primera amarilla y Boca pide penal
Tomas Conechny fue amonestado por una infracción sobre Leandro Paredes. El Xeneize reclamó una presunta falta dentro del área de Gonzalo Escudero sobre Alan Velasco.
10 minutos: trámite igualado en Rosario
Ninguno de los equipos logra imponer las condiciones en el desarrollo y buscan generar peligro con ataques directos.
7 minutos: se elevó la temperatura en Arroyito
Luego de una serie de entradas que Andrés Gariano dejó pasar, Gastón Lodico le cometió una clara infracción a Milton Delgado. Hubo una serie de empujones entre los protagonistas tras la acción.
4 minutos: Boca respondió en un arranque parejo
La ofensiva del Xeneize tejió una buena asociación que terminó con un remate de Milton Delgado que la defensa de Racing logró obstruir. Facundo Cambeses atajó un remate posterior de Leonel Flores.
1 minutos: Racing avisó en el arranque
La Academio comenzó los primeros minutos con intensidad y Leandro Brey intervino para tapar un remate desde afuera del área de Ulises Ortegoza.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Boca Juniors y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Andrés Gariano es el árbitro principal.