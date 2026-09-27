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Con un doblete de Reynaga, Patronato le gana 2-0 a San Martín de San Juan en un duelo clave

Patronato enfrenta este domingo a San Martín de San Juan desde las 16, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 31 de la Primera Nacional.

27 de Septiembre de 2026
Patronato recibe a San Martín de San Juan por la Primera Nacional.
Patronato recibe a San Martín de San Juan por la Primera Nacional. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato enfrenta este domingo a San Martín de San Juan desde las 16, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 31 de la Primera Nacional.

Patronato recibe este domingo a San Martín de San Juan desde las 16, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 31 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes buscará aprovechar la localía para sumar puntos importantes en su objetivo de asegurar la permanencia en la categoría.

 

Seguí las incidencias del partido

 

Guapeada de Renzo Reynaga para ganarle una pelota aérea al defensor, sacarse un defensor de encima y patear al palo más lejano del arquero para estampar el 1-0 en dos minutos.

 

 

A los cuatro minutos, Facundo Nadalín fue amonestado tras una infracción sobre Valentín Pereyra.

 

Juan Salas realizó un planchazo a un jugador de San Martín y se ganó la tarjeta amarilla.

 

Muy criterioso el Santo sanjuanino con el manejo del balón, que no se desespera y busca sorprender al Patrón llegado los primeros 10 minutos de juego.

 

A los 15 minutos, todo San Martín reclamó un supuesto agarrón dentro del área y exigieron penal. Sin embargo, el árbitro no pitó nada.

 

A los 16 minutos, Lousteau amonestó a Renzo Reynaga, autor del gol de Patronato, por una falta sobre un jugador de la visita.

 

A los 20 minutos, Marchio fue amonestado en la visita por una falta durísima sobre uno de los volantes de Patronato. Partido muy friccionado de momento.

 

A los 24 minutos, se frenó el partido tras la caída de Pereyra al pasto con claros gestos de dolor.

 

Primera llegada de riesgo de la visita. Rossi entró al área desde la izquierda y remató al arco, pero el arquero Alan Sosa, en dos tiempos, contuvo el remate.

 

Pereyra no pudo seguir en el partido y fue reemplazado por Benjamín Bravo a los 28 minutos de la etapa inicial.

 

A los 35 minutos, un pelotazo largo desde el área de Patronato para Reynaga casi permite la segunda emoción de la tarde. Sin embargo, el defensor sanjuanino se recompuso a tiempo y consiguió evitar el gol.

 

A los 40 minutos, un nuevo pelotazo largo para Reynaga y esta vez surtió efecto. Le ganó a dos defensores y sacó un remate muy fuerte al segundo palo para poner 2-0 arriba a Patronato.

 

 

En el primer minuto de descuento, Bravo se encontró con espacios, entró al área y pateó alto y fuerte. Su remate se fue levemente por arriba del travesaño. Tras esa acción, terminó el primer tiempo.

 

 

Formaciones confirmadas

 

 

Temas:

Patronato San Martín de San Juan Primera Nacional
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