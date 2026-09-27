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Sociedad Temporal en Entre Ríos

Granizo y fuerte lluvia sorprendieron a Gualeguaychú: las imágenes del temporal

La tormenta dejó intensas lluvias y dos episodios de granizo en Gualeguaychú y sectores de la Ruta 14. Se registraron hasta 62 milímetros durante la jornada, mientras continúa vigente la alerta naranja del SMN para siete departamentos entrerrianos.

27 de Septiembre de 2026
Granizo y fuerte lluvia sorprendieron a Gualeguaychú.
Granizo y fuerte lluvia sorprendieron a Gualeguaychú. Foto: (R2820)

La tormenta dejó intensas lluvias y dos episodios de granizo en Gualeguaychú y sectores de la Ruta 14. Se registraron hasta 62 milímetros durante la jornada, mientras continúa vigente la alerta naranja del SMN para siete departamentos entrerrianos.

El granizo y la fuerte lluvia en Gualeguaychú marcaron este domingo una jornada de tiempo severo en el sur de Entre Ríos. Las imágenes registradas en la ciudad y sobre la Ruta Nacional 14 mostraron la intensidad de una tormenta que llegó después de una mañana que había comenzado con sol.

 

 

Pasadas las 11, el cielo se oscureció rápidamente y dio paso a un intenso chaparrón que se extendió durante aproximadamente 15 minutos. Durante ese episodio se registró caída de granizo pequeño tanto en sectores urbanos como sobre la autovía, según reportaron vecinos a R2820.

 

(R2820)
(R2820)

 

La inestabilidad continuó durante el mediodía. Cerca de las 13:15 se produjo una segunda caída de granizo, esta vez con piedras de tamaño mediano, que volvió a sorprender a los habitantes. Las fotografías y videos permitieron observar el fenómeno en diferentes puntos de la zona.

 

Cuánta lluvia cayó en Gualeguaychú

 

De acuerdo con los datos proporcionados a R2820 por el especialista en meteorología Daniel Hernández, hasta las 13:30 se habían acumulado 62 milímetros de lluvia, mientras que la intensidad máxima llegó a 188,8 milímetros por hora alrededor de las 11:30.

 

(R2820)
(R2820)

 

Por su parte, registros de Defensa Civil y del Aeródromo local ubicaron el acumulado entre 44 y 46 milímetros. Según esas mediciones, uno de los chaparrones descargó aproximadamente 23 milímetros en un período breve.

 

El fenómeno se produjo mientras rige una alerta naranja por tormentas para Gualeguaychú y otros seis departamentos del sur entrerriano: Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay y el área de Islas del Ibicuy, donde se encuentra Villa Paranacito.

 

Alerta por tormentas y precaución en las rutas

 

El Servicio Meteorológico Nacional había elevado el nivel de alerta ante la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

 

(R2820)
(R2820)

 

Para las áreas alcanzadas por el nivel naranja se prevén acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque esos valores podrían superarse puntualmente. El resto de Entre Ríos permanece bajo alerta amarilla y la inestabilidad continuará durante los próximos días.

 

Además, Bomberos del departamento Uruguay advirtieron sobre las condiciones de circulación y solicitaron transitar con precaución por las autovías 12 y 14 y rutas aledañas debido a las lluvias que afectan la zona.

Temas:

Alerta Amarilla Alerta naranja Departamento Uruguay Gualeguaychú ruta 14 SMN
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