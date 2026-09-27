Granizo y fuerte lluvia sorprendieron a Gualeguaychú: las imágenes del temporal

El granizo y la fuerte lluvia en Gualeguaychú marcaron este domingo una jornada de tiempo severo en el sur de Entre Ríos. Las imágenes registradas en la ciudad y sobre la Ruta Nacional 14 mostraron la intensidad de una tormenta que llegó después de una mañana que había comenzado con sol.

Pasadas las 11, el cielo se oscureció rápidamente y dio paso a un intenso chaparrón que se extendió durante aproximadamente 15 minutos. Durante ese episodio se registró caída de granizo pequeño tanto en sectores urbanos como sobre la autovía, según reportaron vecinos a R2820.

(R2820)

La inestabilidad continuó durante el mediodía. Cerca de las 13:15 se produjo una segunda caída de granizo, esta vez con piedras de tamaño mediano, que volvió a sorprender a los habitantes. Las fotografías y videos permitieron observar el fenómeno en diferentes puntos de la zona.

Cuánta lluvia cayó en Gualeguaychú

De acuerdo con los datos proporcionados a R2820 por el especialista en meteorología Daniel Hernández, hasta las 13:30 se habían acumulado 62 milímetros de lluvia, mientras que la intensidad máxima llegó a 188,8 milímetros por hora alrededor de las 11:30.

(R2820)

Por su parte, registros de Defensa Civil y del Aeródromo local ubicaron el acumulado entre 44 y 46 milímetros. Según esas mediciones, uno de los chaparrones descargó aproximadamente 23 milímetros en un período breve.

El fenómeno se produjo mientras rige una alerta naranja por tormentas para Gualeguaychú y otros seis departamentos del sur entrerriano: Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay y el área de Islas del Ibicuy, donde se encuentra Villa Paranacito.

Alerta por tormentas y precaución en las rutas

El Servicio Meteorológico Nacional había elevado el nivel de alerta ante la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

(R2820)

Para las áreas alcanzadas por el nivel naranja se prevén acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque esos valores podrían superarse puntualmente. El resto de Entre Ríos permanece bajo alerta amarilla y la inestabilidad continuará durante los próximos días.

Además, Bomberos del departamento Uruguay advirtieron sobre las condiciones de circulación y solicitaron transitar con precaución por las autovías 12 y 14 y rutas aledañas debido a las lluvias que afectan la zona.