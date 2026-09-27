Atlético Tucumán despidió al "Pulga" Rodríguez con una noche llena de emoción

Luis Miguel Rodríguez recibió el cariño de miles de hinchas en el Monumental José Fierro. Compartió cancha con históricos compañeros, convirtió goles y dejó un emotivo mensaje: "Siempre voy a ser hincha de Atlético".
Atlético Tucumán despidió al "Pulga" Rodríguez con una emotiva celebración en el estadio Monumental José Fierro, donde miles de hinchas homenajearon a uno de los grandes referentes de la historia reciente del Decano. El delantero volvió a pisar el césped de 25 de Mayo y Chile, convirtió goles y recibió una ovación.
La jornada reunió a futbolistas que compartieron diferentes etapas con Luis Miguel Rodríguez. Entre los protagonistas del ascenso de 2008 estuvieron Javier "Satanás" Páez, Claudio "Cape" Sarría, Martín "Vikingo" Granero, Sebastián Longo, César Montiglio y Juan Pablo Pereyra.
También participaron jugadores vinculados al ascenso de 2015, entre ellos Leandro González, Emanuel "Mago" Molina, Pablo Cáceres y Nery Leyes. Todos volvieron a compartir el campo con el futbolista simoqueño ante un Monumental colmado de recuerdos.
El emotivo mensaje del Pulga
Uno de los momentos centrales de la despedida llegó cuando Rodríguez tomó la palabra y se dirigió a los simpatizantes. "El hincha de Atlético tiene un corazón enorme. Fuimos tan pero tan felices en este campo de juego", expresó.
El delantero reafirmó además su vínculo con la institución: "Siempre voy a ser hincha de Atlético. Es la camiseta que amo, me dio muchas alegrías". Luego cerró su mensaje con pocas palabras, pero cargadas de emoción: "Los amo, Atlético Tucumán".
La celebración también tuvo fútbol. El Pulga convirtió un gol y corrió hacia el alambrado para festejar junto a los hinchas. Más tarde ejecutó un penal y repitió el característico pequeño salto previo al remate que acompañó tantos de sus goles.
Una bandera gigante y el aniversario del Decano
Durante el homenaje, una de las tribunas fue escenario del despliegue de una bandera gigante con la imagen de Rodríguez, otro de los reconocimientos preparados para despedir al histórico delantero.
La jornada tuvo además un significado especial porque coincidió con el comienzo de los festejos por los 124 años de Atlético Tucumán. Después del partido homenaje, la celebración continuó con música, luces y fuegos artificiales.
De esta manera, el Monumental José Fierro fue escenario de una noche en la que se combinaron dos motivos de celebración: el aniversario del Decano y el reconocimiento al Pulga Rodríguez, quien recibió el cariño de los hinchas del club que marcó buena parte de su carrera.