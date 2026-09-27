Un día menos de clases para esta semana en Entre Ríos: también afectará otros servicios

No habrá clases en Entre Ríos este martes 29 de septiembre.

No habrá clases en Entre Ríos este martes 29 de septiembre debido al feriado provincial por la celebración de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia. La jornada implicará la interrupción de la actividad educativa en los establecimientos entrerrianos.

La fecha fue ratificada oficialmente y alcanzará a las escuelas de toda la provincia, por lo que no se desarrollará el dictado habitual de contenidos. La actividad educativa se retomará una vez finalizado el feriado.

La conmemoración también tendrá impacto en otros servicios. Durante el martes no habrá actividad en la Administración Pública provincial ni atención bancaria, por lo que se recomienda tener en cuenta la fecha para la realización de trámites presenciales.

Qué pasará con los comercios

A diferencia de los organismos públicos y establecimientos educativos, los comercios podrán abrir sus puertas durante el feriado provincial. Sin embargo, los empleados que presten tareas durante la jornada deberán recibir la remuneración correspondiente a un día feriado.

De esta manera, quienes trabajen el martes deberán percibir el pago previsto para los feriados, con el adicional correspondiente, según las disposiciones laborales vigentes. La decisión de abrir o permanecer cerrado dependerá de cada establecimiento.

La particularidad es que el feriado llegará inmediatamente después de otra jornada con menor movimiento comercial. El lunes 28 se conmemorará el Día del Empleado de Comercio, por lo que se anticipa una actividad reducida en numerosos locales. Así, durante dos jornadas consecutivas habrá modificaciones en el funcionamiento habitual de distintos sectores en Entre Ríos.