ANSES actualiza la Prestación por Desempleo en octubre: cómo solicitarla y cuáles son los montos

Quienes hayan perdido su trabajo pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES durante los últimos días de septiembre de 2026. Se trata de una ayuda económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por causas contempladas en la normativa. Para acceder, deben acreditar su situación laboral y reunir una cantidad mínima de aportes.

El beneficio contempla pagos mensuales cuyo monto y duración dependen de la remuneración que percibía la persona antes de la desvinculación y del tiempo trabajado con aportes. En septiembre, los valores se ubican entre $191.800 y $383.800, de acuerdo con los límites establecidos para la prestación.

El trámite es personal y gratuito, y puede iniciarse a través de Atención Virtual o en una oficina de ANSES con turno previo. No existe una inscripción exclusiva de septiembre ni un cierre general el último día del mes: el plazo para presentar la solicitud se cuenta desde la finalización de la relación laboral.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo

La cobertura está destinada a trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo que hayan sido despedidos sin justa causa, hayan finalizado un contrato o se encuentren en alguna de las otras situaciones legales previstas. La pérdida del empleo debe acreditarse mediante documentación que permita establecer las circunstancias de la desvinculación.

Para los trabajadores permanentes, uno de los principales requisitos consiste en haber registrado al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido o finalización del contrato. Los empleados eventuales y de temporada tienen condiciones específicas vinculadas con los períodos efectivamente trabajados y cotizados.

La cantidad de cuotas también depende de los antecedentes laborales. La prestación puede extenderse entre dos y doce meses, mientras que quienes tengan o cumplan 45 años durante su vigencia pueden acceder a seis meses adicionales, conforme a las condiciones establecidas por ANSES.

Cómo realizar el trámite por internet o de manera presencial

Para iniciar la solicitud online, el interesado debe ingresar al sitio oficial de ANSES y acceder al servicio de Atención Virtual con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí tendrá que seleccionar la Prestación por Desempleo, revisar sus datos personales y seguir las indicaciones para completar la presentación.

La gestión requiere adjuntar los documentos que acrediten la finalización de la relación laboral. Una vez enviada la solicitud, es importante consultar periódicamente su estado y verificar si el organismo requiere información adicional para continuar con la evaluación.

Quienes prefieran realizar el trámite presencialmente deberán solicitar un turno y concurrir a la oficina correspondiente con su DNI y la documentación laboral. En caso de despido sin causa, pueden solicitarse el telegrama, la carta documento o una nota de despido con firma certificada. Para contratos vencidos, quiebras u otras situaciones, los comprobantes exigidos serán diferentes.

Cuánto se cobra en septiembre y qué pasa en octubre

El monto inicial de la prestación equivale al 75% de la mejor remuneración mensual neta, normal y habitual de los seis meses anteriores a la desvinculación. Sin embargo, la suma efectiva debe respetar los valores mínimos y máximos fijados para cada período.

Durante septiembre de 2026, el piso de la Prestación por Desempleo es de $191.800 y el máximo alcanza los $383.800. A partir del 1° de octubre, esos importes aumentarán a $195.600 y $391.200, respectivamente, como consecuencia de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En cuanto a los plazos, es importante no confundir el final de septiembre con el vencimiento individual para solicitar el beneficio. La normativa establece un período para iniciar el trámite desde el cese laboral y las presentaciones fuera de término pueden provocar descuentos en la duración de la cobertura. Por eso, quienes reúnan los requisitos deberían comenzar la gestión cuanto antes.

La información, los turnos y el acceso a Atención Virtual están disponibles en el sitio oficial. También se pueden realizar consultas mediante la línea gratuita 130. La presentación debe efectuarse por los canales habilitados, sin necesidad de contratar gestores ni pagar intermediarios.