Jóvenes en Libertad Asistida compartieron una jornada de integración y actividades en Paraná

Adolescentes y jóvenes acompañados por los dispositivos de Libertad Asistida de Paraná y Concordia participaron este viernes de una jornada de intercambio con actividades culturales, históricas, recreativas y deportivas, organizada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

La propuesta, denominada “Entre ciudades: experiencias posibles y necesarias”, se desarrolló como parte del acompañamiento socioeducativo destinado a adolescentes que atraviesan procesos penales juveniles.

La iniciativa apuntó a generar nuevas experiencias fuera de los espacios habituales, favorecer la participación y trabajar sobre la autonomía y los vínculos con la comunidad.

Participaron de la organización de la jornada

Los adolescentes no solamente realizaron los recorridos previstos, sino que también participaron previamente en la planificación de las actividades.

Investigaron los lugares que visitarían, prepararon el recorrido y asumieron diferentes responsabilidades junto a los equipos que los acompañan.

El director de Protección Integral de las Adolescencias, Pablo Galarza, explicó que estas instancias forman parte del trabajo cotidiano de los equipos técnicos con cada joven.

“Estas experiencias forman parte del trabajo que realizan los equipos técnicos con cada adolescente. Participar en la organización, asumir responsabilidades, conocer nuevos espacios y compartir con otros permite trabajar aspectos que después tienen impacto en su vida cotidiana y en la construcción progresiva de su autonomía”, expresó Galarza.

Qué es el dispositivo de Libertad Asistida

La Libertad Asistida es un dispositivo penal juvenil del Copnaf destinado a acompañar dentro de la comunidad a adolescentes alcanzados por medidas judiciales.

El abordaje contempla diferentes dimensiones, entre ellas el trabajo sobre la responsabilidad, los vínculos familiares y comunitarios, el acceso a derechos y la construcción de proyectos de vida.

En ese contexto, las actividades grupales complementan el acompañamiento individual que realizan los equipos técnicos y buscan generar oportunidades para que los adolescentes puedan desenvolverse en nuevos ámbitos.

Experiencias para fortalecer la autonomía

Durante la jornada de este viernes se realizaron recorridos por distintos espacios culturales e históricos de Paraná, además de propuestas deportivas y recreativas.

Desde el organismo provincial señalaron que este tipo de iniciativas permite ampliar las experiencias de los adolescentes, promover la participación social y fortalecer herramientas que posteriormente puedan trasladarse a su vida cotidiana.