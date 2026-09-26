Argentina terminó segunda en los Juegos Suramericanos: qué lugar ocupa en el medallero histórico

Argentina terminó en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tras conseguir 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce, para completar una cosecha de 293 preseas durante la competencia.

La delegación nacional quedó por detrás de Brasil, que encabezó la clasificación con 122 medallas de oro y 312 podios en total. Colombia finalizó tercera, con 69 doradas y 192 preseas, mientras que Chile ocupó el cuarto lugar, con 48 oros y 172 medallas.

La actuación argentina contó con la participación de 658 atletas y representó una mejora en la cantidad de títulos respecto de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, cuando había obtenido 58 medallas de oro. En Santa Fe sumó 23 doradas más.

Los Gladiadores consiguieron el último oro argentino

La última medalla de oro de la delegación nacional en Santa Fe 2026 llegó de la mano de Los Gladiadores, que cerraron su participación en el handball masculino con un empate 27-27 frente a Chile.

El resultado le permitió al seleccionado argentino asegurarse el primer puesto gracias a la diferencia de gol. Chile obtuvo la medalla de plata, mientras que Brasil completó el podio con el bronce.

De esa manera, el handball masculino aportó el último título de una actuación argentina que tuvo presencia en los podios de numerosas disciplinas a lo largo de los Juegos.

Dos medallas de plata en waterpolo

El waterpolo fue otra de las disciplinas que tuvo sus definiciones durante la jornada final y dejó dos nuevas medallas de plata para Argentina.

En la rama femenina, el seleccionado nacional perdió la final ante Brasil por 12-5 y terminó en el segundo escalón del podio.

La definición masculina resultó mucho más ajustada. Brasil se impuso por 16-15, por lo que Argentina volvió a quedarse con la medalla plateada.

Argentina mejoró su producción respecto de Asunción 2022

El balance de Santa Fe 2026 dejó para la delegación argentina 81 títulos, frente a los 58 conseguidos cuatro años antes en Asunción. La diferencia representó un incremento de 23 medallas doradas entre ambas ediciones.

El certamen reunió a 15 delegaciones y presentó competencias en una amplia variedad de disciplinas, entre ellas natación, atletismo, hockey, canotaje, handball, waterpolo y deportes electrónicos.

En cantidad total de preseas, Argentina terminó con 293, apenas por debajo de las 312 alcanzadas por Brasil. Colombia completó el podio general con 192 y Chile finalizó cuarto con 172.

El histórico dominio argentino en los Juegos Suramericanos

La historia de Argentina en los Juegos Suramericanos tuvo un comienzo marcado por el dominio de la delegación nacional. Durante las primeras seis ediciones del certamen, el equipo argentino finalizó en la cima de la clasificación.

Ese período comenzó desde la primera edición, celebrada en La Paz en 1978, y continuó con los Juegos disputados en Rosario 1982, Santiago 1986, Lima 1990, Valencia 1994 y Cuenca 1998.

Argentina consiguió así encadenar seis ediciones consecutivas en lo más alto durante los primeros 20 años de historia de la competencia.

Buenos Aires 2006, la última vez que Argentina terminó primera

Después de aquella etapa inicial, Argentina volvió a liderar el medallero cuando fue anfitriona de los Juegos Suramericanos de Buenos Aires 2006.

En aquella oportunidad, la delegación nacional obtuvo 107 medallas de oro, 96 de plata y 93 de bronce, para un total de 296 preseas. Argentina terminó por delante de Venezuela, Colombia y Brasil.

Sin contar la edición 2026.

Buenos Aires 2006 permanece como la última edición en la que Argentina finalizó en el primer puesto del medallero general.

A nivel histórico, el país acumula 663 medallas de oro y se ubica en el tercer lugar de la clasificación histórica por títulos, detrás de Brasil y Colombia.

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