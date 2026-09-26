Un torneo de natación reunió a niños desde los tres años en el CAE

REDACCIÓN ELONCE
La actividad comenzó con pruebas de iniciación y demostraciones de los aprendizajes alcanzados por los más pequeños. Rolando Borguelo explicó a Elonce que por la tarde competirían nadadores promocionales y federados.
Un torneo de natación reunió este sábado a niños desde los tres años en la sede del Club Atlético Estudiantes. La jornada comenzó por la mañana con pruebas de iniciación y continuaría durante la tarde con competencias para nadadores promocionales y federados.
La actividad contó con participantes de diferentes instituciones de Paraná, otras localidades entrerrianas y la provincia de Santa Fe. Las familias acompañaron a los pequeños y observaron los avances alcanzados durante las clases.
Rolando Borguelo, integrante de la Subcomisión de Natación del Club Estudiantes, explicó a Elonce que la primera parte del encuentro estuvo destinada a los alumnos que comenzaban a dar sus primeros pasos en la disciplina.
“Estamos en una jornada a pura agua y pura natación. Arrancamos a las 10 de la mañana con los chicos de tres, cuatro y cinco años”, expresó.
Las primeras experiencias en la pileta
Los participantes más pequeños realizaron diferentes pruebas adaptadas a sus edades y al nivel de aprendizaje alcanzado. Algunos recorrieron media pileta con asistencia, mientras que otros pudieron completar el trayecto sin ayuda.
También hubo niños que se animaron a realizar movimientos de espalda y ejercicios correspondientes a otros estilos de natación. La propuesta no estuvo centrada en los resultados, sino en demostrar los conocimientos adquiridos durante las clases.
“Hicieron las pruebas de media pileta con ayuda, media pileta solos y algunos ya se animaron a hacer espalda u otros estilos”, detalló Borguelo.
Desde las 11 comenzaron las pruebas para niños de seis, siete, ocho y nueve años. En este grupo, los participantes pudieron completar recorridos de 25 metros sin asistencia y demostrar un mayor dominio de los diferentes estilos.
Además, la programación incluyó una prueba de 50 metros, equivalente a dos extensiones de la pileta utilizada durante la jornada.
Un encuentro para mostrar los avances
Borguelo señaló que el torneo de iniciación constituyó una oportunidad para que los niños compartieran lo aprendido y comenzaran a familiarizarse con este tipo de encuentros deportivos. “Más que nada es una demostración de lo que van aprendiendo los chicos a lo largo de cada una de las clases”, explicó.
El dirigente destacó también el acompañamiento de las familias, que se acercaron a las instalaciones del club para observar la evolución de los participantes. “Fue una jornada hermosa porque el día acompañó y todas las familias se acercaron a ver la evolución de los chicos y cómo van aprendiendo los distintos pasos en el agua”, manifestó.
Del encuentro participaron delegaciones de La Paz, María Grande y Crespo, además de representantes del Club Jerárquico de Santa Fe. También asistieron nadadores de instituciones de Paraná, entre ellas Paracao, Echagüe, Rowing, Talleres, La Tranquera y el propio Club Estudiantes.
Competencia de promocionales y federados
La segunda parte de la jornada estaba prevista desde las 15 y tendría un carácter competitivo. Participarían nadadores promocionales y federados que contaban con la correspondiente licencia.
“A la tarde ya hay un torneo de competencia, donde interviene la Federación. Los chicos son promocionales y federados, tienen que contar con una licencia y vienen de distintos puntos de la provincia y de Santa Fe”, indicó Borguelo.
Según explicó, esta instancia reuniría a deportistas con mayor experiencia y un nivel técnico más avanzado. Las pruebas formarían parte del calendario competitivo y serían fiscalizadas bajo las condiciones establecidas para las categorías participantes.
El integrante de la Subcomisión de Natación anticipó, además, que el club proyectaba organizar otro encuentro de iniciación durante diciembre o enero. La fecha buscaría incorporar a los alumnos que comienzan la actividad durante el verano y a instituciones que no disponen de piletas climatizadas para entrenar durante todo el año.
“Seguramente en diciembre vamos a hacer otro porque hay una renovación. Muchos chicos terminan las clases y dejan la actividad, mientras que otros comienzan. También hay clubes que no tienen pileta climatizada y retoman sus actividades en diciembre”, concluyó Borguelo.