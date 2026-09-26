Lali cierra su gira con un tercer River agotado y expectativa por los invitados

La cantante se presentará este sábado en el Monumental para despedir una exitosa gira. Después de agotar otras dos fechas, anticipó sorpresas para el último show.
Lali Espósito cerrará este sábado 26 de septiembre su gira con un tercer concierto en el estadio Monumental y entradas agotadas. La cantante prepara una nueva edición de la denominada “última fiesta del pop”, con expectativa por los invitados que podrían acompañarla sobre el escenario.
El recital marcará el final de la gira de presentación de No vayas a atender cuando el demonio llama, álbum que llevó a la artista a recorrer distintos puntos del país y protagonizar una serie de multitudinarios conciertos.
La presentación tendrá además un valor especial dentro de la carrera de Lali: será su tercera fecha con localidades agotadas en River, luego de los dos conciertos que realizó anteriormente en el estadio.
El misterio por los invitados
Una de las principales incógnitas pasa por las figuras que podrían sumarse al espectáculo. En sus anteriores presentaciones en River, Lali compartió escenario con artistas internacionales y nacionales, entre ellos Kylie Minogue, Duki, Miranda! y Dillom.
Para este último concierto, la cantante decidió mantener el misterio. Semanas atrás dejó una advertencia a sus seguidores: “Solo diré que el que no venga a River el 26 de septiembre se va a querer morir después”.
Luego agregó: “No traiciona el que te avisa. Quedan pocas entradas”, mensaje que incrementó las especulaciones entre sus seguidores. Hasta el momento, sin embargo, no hubo una confirmación oficial sobre quiénes serán los invitados.
La artista sí había descartado anteriormente una de las versiones que circularon: la posibilidad de contar con Madonna. En aquella oportunidad pidió bajar las expectativas sobre ese nombre, aunque anticipó que preparaban un espectáculo con participaciones importantes.
Operativo especial por el recital
El show convocará a seguidores provenientes de diferentes lugares del país. Por ese motivo, se dispuso que la Línea D del subte porteño extienda su funcionamiento hasta la 1:30 del domingo para facilitar la salida del público.
El recital pondrá así punto final a una etapa marcada por los estadios llenos y consolidará el año de Lali con una nueva presentación multitudinaria en Buenos Aires.