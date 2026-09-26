Milei recibirá al Papa León XIV en Aeroparque y luego se reunirán a solas

El presidente Javier Milei recibirá al Papa León XIV al pie del avión el domingo 8 de noviembre, cuando el pontífice llegue a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo. Más tarde, ambos mantendrán una reunión privada en la Casa Rosada, durante la primera jornada de la visita papal a la Argentina.

Será la primera visita de León XIV al país y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. La agenda oficial contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de que el Papa continúe su viaje hacia Perú. La gira apostólica comenzará en Uruguay el 6 de noviembre y finalizará el 17.

Tras la recepción oficial en Aeroparque, León XIV se trasladará a Plaza San Martín. A las 17 está prevista una visita al monumento al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Ámbito, Milei no acompañará al pontífice durante esa actividad.

Reunión privada entre Milei y León XIV

La agenda continuará a las 17:20 con la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Media hora después, a las 17:50, está programado el encuentro entre León XIV y el Presidente de la Nación, según el cronograma difundido por la Santa Sede.

La reunión entre ambos será a solas y tendrá una duración acotada, según la información conocida sobre los preparativos. Una vez concluido el encuentro, está previsto que integrantes del Gabinete nacional saluden al pontífice.

Posteriormente, León XIV se trasladará al Palacio Libertad, donde a las 18:30 participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí está previsto un discurso del Papa.

Cómo continuará la visita del Papa

El lunes 9, León XIV visitará a las 9:15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde mantendrá encuentros vinculados con el mundo del trabajo y las distintas comunidades religiosas, y posteriormente encabezará una celebración en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y participará de un encuentro con representantes de la Iglesia. Esa misma jornada regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

La estadía argentina finalizará el miércoles 11. El Papa visitará por la mañana el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego se trasladará a Luján, donde celebrará una misa a las 10 frente a la Basílica. A las 14 partirá desde Ezeiza rumbo a Lima para continuar su viaje apostólico por Perú.