Colón se prepara con obras y servicios ante la llegada del Papa León XIV a Paysandú

Colón se prepara ante la llegada del Papa León XIV a Paysandú y trabaja para recibir a los numerosos visitantes argentinos que utilizarán la ciudad como punto de alojamiento y paso hacia Uruguay. En ese contexto, el municipio avanza además con 12 obras públicas simultáneas en distintos sectores de la localidad turística.

El intendente José Luis Walser explicó a Elonce que desde que se confirmó la visita papal comenzaron las gestiones con autoridades uruguayas. "Empezamos a trabajar desde que nos enteramos de este tema, vinculados con Paysandú y con el Ministerio de Turismo de Uruguay", señaló, y mencionó reuniones con el ministro de Turismo uruguayo, Pablo Menoni.

"Muchos argentinos van a pasar por el puente, van a venir a hacer noche en nuestra ciudad y en nuestra región", anticipó Walser. Por ese motivo, el municipio trabaja con alojamientos, establecimientos gastronómicos y otros prestadores privados para aprovechar el movimiento turístico que generará el acontecimiento.

(Daniel Nardo Deganutti)

Preparativos para recibir a los visitantes

La estrategia contempla que quienes viajen para participar de las actividades vinculadas con León XIV puedan alojarse en Colón y otras localidades de la microrregión. "Queremos que también se queden en Colón, que consuman nuestra gastronomía y que ayude en este momento difícil que tiene el turismo", explicó el intendente.

Otro de los aspectos centrales será el funcionamiento del Puente Internacional General Artigas, que conecta Colón con Paysandú. Walser indicó que mantienen conversaciones con el Área de Control Integrado para facilitar el tránsito ante el incremento esperado de personas durante esas jornadas.

(Daniel Nardo Deganutti)

"Trabajamos para que haya mayor fluidez al momento del paso del puente, pero especialmente para aprovechar esta movida multitudinaria que genera el Papa y que muchas personas puedan visitar Colón", sostuvo.

Doce obras en marcha en Colón

Paralelamente, la Municipalidad mantiene 12 frentes de obra pública activos, todos financiados con recursos municipales, según destacó Walser. Uno de los proyectos centrales es la remodelación integral de calle 12 de Abril, considerada la columna vertebral de la actividad comercial, gastronómica y hotelera de la ciudad.

La intervención incluye renovación de cañerías de agua y cloacas, nueva iluminación, mobiliario urbano, veredas y pavimento con adoquines. "La remodelamos desde cero", aseguró el intendente, quien indicó que los trabajos presentan un importante grado de avance.

(Daniel Nardo Deganutti)

También se ejecutan trabajos en la zona del puerto y avenida Gobernador Quirós, donde se realiza pavimentación con adoquines, además de cuatro frentes simultáneos de cordón cuneta. A esto se suma el programa Colón LED, que apunta a renovar completamente el sistema de iluminación pública.

(Daniel Nardo Deganutti)

El objetivo de alcanzar una ciudad 100% LED

Actualmente, según informó Walser, alrededor del 60% de las luminarias ya fueron reemplazadas por tecnología LED. El objetivo municipal es avanzar diariamente con la instalación de nuevos equipos.

"Nos hemos propuesto instalar una columna con luminaria LED por día y lo estamos cumpliendo", destacó. El intendente vinculó la ejecución de las obras con la administración de los recursos municipales y aseguró que todas se llevan adelante con fondos propios.