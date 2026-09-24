A dos años de la muerte de Facundo Barrios, su tío volvió a reclamar avances en la causa

A dos años de la muerte de Facundo Barrios, su familia mantiene vigente el pedido de justicia y reclama avances en la investigación que busca determinar las responsabilidades por el fallecimiento del niño. Carlos Bahl, tío de Facundo, habló con Elonce y aseguró que esperan que la causa pueda ser elevada a juicio.

Facundo tenía tres años cuando el 19 de septiembre de 2024 fue sometido a una cirugía de amígdalas y adenoides en la Clínica del Sol de Bovril. Durante el procedimiento sufrió graves complicaciones, fue trasladado de urgencia a Paraná y falleció el 25 de septiembre. El médico Guillermo Riolo fue imputado por homicidio culposo, aunque su eventual responsabilidad deberá determinarse judicialmente.

"Hoy tendría un poquito más de cinco años", expresó Bahl al referirse al dolor que atraviesan Marina Aristimuño y Luis Barrios, padres del pequeño. "Todavía están esperando no solamente justicia, sino que alguien les diga la verdad de todo lo que pasó en aquel momento", agregó.

El reclamo por el avance de la causa

Según indicó Bahl, la familia continúa confiando en la Justicia, pero cuestiona los tiempos del expediente. "Seguimos creyendo en la Justicia, seguimos creyendo en las palabras del fiscal", sostuvo, al recordar las primeras reuniones mantenidas después de la muerte de Facundo.

El tío del niño aseguró que las medidas probatorias solicitadas fueron realizadas y que existe un pedido para avanzar hacia la instancia de juicio. "La imputación formal también está hecha. El pedido de los abogados para que se eleve a juicio está hecho hace cuatro meses. Seguimos esperando", afirmó.

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La investigación está a cargo del fiscal Facundo Barbosa. De acuerdo con los antecedentes de la causa, la autopsia estableció como causa de muerte una "descompensación cardiorrespiratoria aguda" y señaló que el fallecimiento se habría producido "posiblemente debido a un shock hipovolémico".

"Esperamos que esto se acelere"

Bahl también agradeció el acompañamiento que la familia recibió durante estos dos años. "Gracias a todas las personas que han estado siempre y se han preocupado y se comunican tanto con ellos como con nosotros para ver qué novedades hay", manifestó.

Respecto del profesional imputado, el tío de Facundo aseguró que recibieron información acerca de que estaría actualmente en San Martín de los Andes, aunque aclaró que la familia no pudo constatar ese dato. "Nos llegó el comentario de que lo vieron transitando, caminando muy tranquilamente", señaló.

A dos años de la muerte, el reclamo familiar permanece centrado en obtener una respuesta judicial. "Esperamos que esto se acelere", resumió Bahl. El pedido se suma al mensaje difundido por los padres de Facundo, quienes habían expresado: "No pedimos venganza. Pedimos verdad, respuestas y que se haga lo que corresponda".