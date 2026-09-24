Franco Colapinto pasó del 18° al 11° puesto y cerró con una mejora el primer día en Bakú

Franco Colapinto completó este jueves su primer día de actividad en el Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora importante entre las dos sesiones de entrenamientos. El piloto argentino terminó 18° en la práctica inicial y posteriormente escaló hasta el 11° puesto en la FP2 disputada en las calles de Bakú.

La jornada estuvo dominada por George Russell, quien fue el más rápido en ambas tandas con Mercedes. El británico registró 1:45.387 durante la FP1 y volvió a encabezar los tiempos en la segunda sesión con 1:43.347, por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen.

Colapinto comenzó el día con un programa enfocado principalmente en tandas de carrera y marcó 1:47.523 para ubicarse 18°. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, terminó aquella primera práctica en la 16ª posición.

Colapinto avanzó hasta el 11° lugar en la FP2

La segunda sesión presentó un panorama diferente para Franco Colapinto, quien pudo mejorar su rendimiento cuando la mayoría de los pilotos utilizó neumáticos blandos. El argentino completó su mejor vuelta en 1:45.479 y quedó a poco más de dos segundos del registro establecido por Russell.

Gasly consiguió extraer mayor rendimiento del Alpine y terminó séptimo con 1:44.843. La diferencia entre ambos compañeros fue de 636 milésimas, una distancia que Colapinto buscará reducir antes de la clasificación.

¡POR AHÍ NO, FRANCO! En el inicio de la FP2 del #AzerbaijanGP, Colapinto se equivocó de camino... 🤣 📺 Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/fRoCmXz7Yi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2026

El piloto de 23 años reconoció después de la actividad que todavía tiene aspectos por resolver con el comportamiento del auto. “Falta un poco. Dimos un pasito con el auto, pero falta ahí. No me siento muy cómodo”, explicó al analizar su jornada.

Qué aspectos debe mejorar el argentino

Franco Colapinto indicó que analizará junto al equipo los datos obtenidos para entender las dificultades que encontró en determinados sectores. “No estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y las entradas de curvas”, señaló.

La FP2 también estuvo marcada por algunos incidentes. Arvid Lindblad protagonizó un accidente, mientras que Ollie Bearman sufrió una rotura de motor que condicionó su actividad y obligó a intervenir a los equipos de asistencia.

🎙️| Franco Colapinto luego del día de Prácticas: “Dimos un pasito con el auto así que un poco mejor pero falta y no me siento muy cómodo. Veré hoy a la noche el por qué, pero no estoy muy consistente como en otras carreras” pic.twitter.com/bb7nl26ptz — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) September 24, 2026

Entre las actuaciones destacadas apareció Esteban Ocon, quien llevó su Haas hasta el décimo puesto con un tiempo de 1:45.290, apenas por delante de Colapinto. Sergio Pérez, con Cadillac, finalizó 13° con 1:45.760 y superó ampliamente a su compañero Valtteri Bottas.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán continuará este viernes con la tercera práctica libre. La FP3 comenzará a las 5.30 de la Argentina y será la última oportunidad para ajustar los autos antes de la clasificación.

La sesión clasificatoria se desarrollará también el viernes, desde las 9, y definirá el orden de partida para la competencia principal. El rendimiento mostrado durante la FP2 deja a Franco Colapinto cerca de la zona media, aunque el propio argentino reconoció que todavía necesita encontrar mayor comodidad con el monoplaza.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 8 de la Argentina, sobre 51 vueltas al circuito callejero de Bakú. Después de cerrar el primer día con un 11° puesto, Colapinto buscará dar otro paso adelante frente a un Gasly que comenzó el fin de semana con ventaja dentro de Alpine.