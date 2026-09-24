Un triple choque entre dos camiones y una camioneta dejó dos heridos en el norte de Santa Fe

Un triple choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, en el norte de Santa Fe, dejó como saldo dos personas heridas durante la noche del miércoles. El siniestro involucró a dos camiones y una camioneta a la altura del kilómetro 733,5, en jurisdicción de Vera.

El hecho se produjo alrededor de las 21 y, por causas que todavía son materia de investigación, participaron un camión Ford con acoplado, un Volvo que transportaba cueros vacunos y una Toyota Hilux. Tras el impacto se desplegó un operativo de asistencia y seguridad sobre la ruta.

Los conductores de ambos camiones resultaron lesionados y recibieron atención del servicio de emergencias 107. Posteriormente fueron trasladados al Hospital de Vera para una evaluación médica, mientras que las dos personas que viajaban en la camioneta no sufrieron heridas.

Cómo fue el operativo tras el choque

El triple choque provocó importantes complicaciones para la circulación en ese sector de la Ruta 11. Uno de los camiones quedó atravesado sobre la calzada y obligó a interrumpir temporalmente el tránsito en ambos sentidos.

Además, parte de la carga de cueros que trasladaba uno de los vehículos quedó esparcida sobre la banquina. Personal de emergencia trabajó para ordenar el sector y permitir las tareas necesarias para retirar los vehículos involucrados.

Fotos: Aires de Santa Fe.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 1ª de Vera, agentes del Comando Radioeléctrico, Bomberos y Policía Científica. Las tareas incluyeron la asistencia a los involucrados, el relevamiento de la escena y el control de la circulación.

La Ruta 11 permaneció cortada

Durante el operativo, la Ruta Nacional 11 quedó completamente interrumpida en el punto donde ocurrió el accidente. La medida se mantuvo mientras se retiraban los vehículos y se despejaban los elementos que habían quedado sobre la calzada.

La situación generó demoras para quienes circulaban por ese tramo del norte de Santa Fe. Las autoridades solicitaron precaución hasta que finalizaron las tareas desarrolladas por los distintos equipos de emergencia.

Fotos: Aires de Santa Fe.

Cerca de las 23.50 se confirmó que el camino había quedado nuevamente liberado. A partir de ese momento, el tránsito comenzó a normalizarse en ambos sentidos y se levantaron las restricciones dispuestas tras el siniestro.

Investigan las causas del accidente

Las circunstancias que derivaron en el triple choque todavía no fueron determinadas. Policía Científica realizó las primeras pericias con el objetivo de establecer la mecánica del impacto y la participación de cada uno de los vehículos.

Tampoco se difundieron precisiones sobre la gravedad de las lesiones que sufrieron los dos camioneros trasladados al Hospital de Vera. Ambos fueron derivados para recibir atención luego de ser asistidos inicialmente en el lugar.

La investigación continuará con los informes y peritajes correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente. El episodio volvió a generar complicaciones sobre la Ruta 11, uno de los principales corredores viales del norte de Santa Fe.