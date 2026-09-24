El detalle de las dos líneas de Sidecreer para ordenar deudas: tasas, montos y cómo acceder

REDACCIÓN ELONCE
El programa destinará $4.000 millones a la refinanciación de consumos y al adelanto de haberes para empleados públicos y jubilados provinciales. Una línea tendrá una tasa del 35% y la otra, del 45%.
El Gobierno de Entre Ríos y Sidecreer presentaron un programa financiero destinado a empleados públicos y jubilados provinciales que necesiten reordenar sus deudas o acceder a un adelanto de haberes.
La iniciativa contempla dos líneas con características diferentes. Para cada una se destinarán $2.000 millones, por lo que la inversión anunciada alcanza un total de $4.000 millones.
El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, explicó que quienes accedan deberán optar por una de las alternativas. El objetivo, señaló, es distribuir los recursos y alcanzar a la mayor cantidad posible de beneficiarios.
Dos líneas con tasas y plazos diferentes
La primera herramienta permitirá reestructurar deudas contraídas con Sidecreer. Tendrá una tasa informada del 35%, un plazo de hasta 48 meses y un límite de $5 millones por usuario.
Esta alternativa requerirá un análisis personalizado, ya que los consumos acumulados pueden presentar distintas características y será necesario establecer qué conceptos ingresarán en el nuevo esquema de pagos.
La segunda línea consistirá en adelantos de haberes con una tasa del 45% y un plazo de devolución de 12 meses. El dinero será de libre disponibilidad, por lo que podrá utilizarse para cancelar compromisos asumidos con bancos, billeteras virtuales u otras entidades financieras.
“Las dos líneas fueron programadas con la misma cantidad de dinero: $2.000 millones para cada una. El diferencial de tasa responde a que son estructuras distintas y atienden demandas diferentes”, explicó Reyno Buch.
Cómo solicitar la refinanciación
Las personas interesadas en reestructurar sus consumos podrán iniciar la solicitud en las sucursales de Sidecreer o mediante sus canales de atención por correo electrónico y WhatsApp.
Sin embargo, el trámite deberá completarse presencialmente. Desde la empresa indicaron que cada caso será evaluado de manera particular para determinar el monto, los consumos incluidos y las condiciones del reordenamiento.
El mecanismo será similar al utilizado con quienes previamente adhirieron al programa de refinanciación acordado con el Banco de Entre Ríos.
Sidecreer mantiene como canales oficiales de atención el correo electrónico infoclientes@sidecreer.com.ar y los teléfonos 0343-4321200 y 0-810-555-3455.
Adelantos de haberes mediante la aplicación
A diferencia de la reestructuración, la solicitud de adelantos de haberes podrá realizarse de manera completamente digital mediante la aplicación de Sidecreer.
La herramienta estará disponible para empleados públicos y jubilados que ya sean usuarios de la tarjeta. La aplicación oficial de Sidecreer se encuentra disponible para dispositivos Android y Apple.
Quienes todavía no cuenten con la tarjeta podrán solicitarla por medio de la plataforma Mi Entre Ríos o acercándose a las oficinas de la empresa.
Reyno Buch aclaró que el adelanto podrá utilizarse para cancelar deudas con cualquier entidad. “La línea del 45% es de libre disponibilidad. Quienes la elijan podrán destinarla a cancelar compromisos con cualquier entidad financiera”, sostuvo.
Un límite del 40% sobre los ingresos
El gobernador Rogelio Frigerio afirmó que la propuesta busca atender los casos de sobreendeudamiento y, al mismo tiempo, prevenir que las familias comprometan una proporción excesiva de sus ingresos.
En ese marco, anunció que se establecerá un límite del 40% del salario o haber jubilatorio para el pago de préstamos personales y ayudas económicas. “Hemos decidido que no más del 40% del salario tiene que estar comprometido con deudas”, expresó el mandatario.
Frigerio aseguró que Entre Ríos se encuentra entre las provincias con menores niveles de sobreendeudamiento familiar. No obstante, remarcó que esa situación general no reduce el impacto que las deudas pueden tener sobre cada hogar afectado.
“Cuando se habla con una familia que tiene este problema, los grandes números no importan. La angustia que implica que el sueldo se lo lleven los acreedores exige algún tipo de intervención del Estado”, manifestó.
Un programa complementario al acuerdo con el banco
Desde el Gobierno provincial señalaron que las nuevas herramientas de Sidecreer complementarán el programa de alivio financiero implementado anteriormente junto con el Banco de Entre Ríos.
La refinanciación al 35% estará destinada exclusivamente a reordenar las obligaciones asumidas con Sidecreer. En cambio, los adelantos al 45% podrán aplicarse a deudas mantenidas con otras entidades.
Las autoridades indicaron que el programa fue diseñado a partir de consultas realizadas por usuarios que necesitaban modificar el perfil de sus consumos y extender los plazos de pago para reducir el impacto mensual sobre sus ingresos.