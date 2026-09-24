Colello respaldó a Rossi tras conocerse el examen toxicológico negativo y apuntó a “una operación política”

El diputado provincial Juan Manuel Rossi presentó el resultado negativo de un examen toxicológico que se realizó el miércoles 23 de septiembre, luego de las acusaciones que circularon en redes sociales por un supuesto consumo de drogas durante una sesión legislativa.

El estudio fue efectuado en el Laboratorio del Este mediante un screening de drogas de abuso. De acuerdo con el informe difundido por el legislador, la muestra fue obtenida en presencia de un profesional bioquímico. El resultado fue negativo para cocaína, anfetaminas, marihuana, metadona, éxtasis, morfina y opiáceos, feniciclidina, barbitúricos, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos.

Luego de recibir el informe, Rossi sostuvo que había cumplido con el compromiso asumido públicamente cuando comenzaron a circular las acusaciones. “Para mí, en política no vale todo. No me drogo ni me estaba drogando en la sesión. Con esta campaña sucia lo que buscan es desprestigiarme a mí y al Gobierno provincial”, expresó el diputado.

Asimismo, añadió: “Yo dije públicamente que me iba a hacer un examen toxicológico, fui, me lo hice y acá están los resultados: negativo para todas las sustancias analizadas”.

El legislador atribuyó la difusión del contenido a una presunta operación de sectores vinculados al justicialismo y al kirchnerismo. Previamente, había sostenido que el video que originó la controversia había sido manipulado, una afirmación que también fue respaldada por funcionarios del Gobierno entrerriano.

El desafío dirigido a dirigentes del PJ

Tras difundir el resultado, Rossi aseguró que había rendido cuentas y desafió a los dirigentes justicialistas que, según afirmó, promovieron las acusaciones. “Con el test negativo yo ya rendí cuentas. Ahora invito a los dirigentes del PJ que impulsaron estas acusaciones a que hagan lo mismo: que se realicen el mismo examen toxicológico y hagan públicos sus resultados”, manifestó.

Además, vinculó la controversia con su intervención en causas relacionadas con presuntas irregularidades durante anteriores gestiones provinciales. En ese sentido, reclamó explicaciones por los contratos celebrados en el Senado, la causa SIRA y otros expedientes judiciales que involucraron a exfuncionarios.

Juan Manuel Rossi (archivo Elonce)

Las expresiones formaron parte de la respuesta política del legislador y no estuvieron relacionadas con las conclusiones médicas del examen, que se limitaron a informar el resultado negativo para las sustancias analizadas.

Colello respaldó al diputado

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, respaldó públicamente a Rossi y remarcó que la presentación del estudio buscó despejar cualquier duda generada por las publicaciones.

“Juan se hizo los estudios correspondientes porque para nosotros era absolutamente imprescindible no dejar ningún tipo de duda ante estos cuestionamientos”, explicó Colello.

El funcionario destacó que el resultado fue negativo no solamente para la sustancia mencionada en las acusaciones, sino para todo el conjunto incluido en el examen. A partir de ese dato, consideró que había quedado expuesta una operación destinada a dañar la imagen del legislador.

“En la vida no puede valer todo y en la política tampoco. Inventar, editar o manipular imágenes para hacer creer algo que no es no puede seguir pasando”, sostuvo.

Un llamado a la responsabilidad política

Colello señaló que detrás de cada dirigente cuestionado públicamente también se encontraban su familia, sus amigos y sus seres queridos. Por ese motivo, pidió responsabilidad al momento de difundir acusaciones.

También expresó que esperaba un pronunciamiento de sectores opositores luego de conocerse el resultado del estudio. Según afirmó, la discusión pública debería estar centrada en propuestas y debates políticos.

“Uno espera que del otro lado haya personas con ganas de debatir y de construir una oposición que contribuya a mejorar la vida de los entrerrianos”, indicó.

Finalmente, el secretario general de la Gobernación aseguró que el oficialismo respondería a este tipo de episodios mediante iniciativas de gestión. “A cada operación política le vamos a responder con una nueva propuesta, una nueva idea y una transformación que mejore la vida de los entrerrianos”, concluyó.