Frigerio habló del futuro de los jóvenes en Entre Ríos: “El objetivo es que sientan que acá hay un futuro y que no se vayan”

REDACCIÓN ELONCE
El futuro de los jóvenes en Entre Ríos fue uno de los ejes que abordó Rogelio Frigerio en Código Entrerriano, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. Tecnología, empleo y producción, entre las claves que planteó para generar oportunidades.
El futuro de los jóvenes en Entre Ríos y las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones puedan estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos sin abandonar la provincia fueron algunos de los principales temas que abordó el gobernador Rogelio Frigerio durante una extensa entrevista en Código Entrerriano, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. Tecnología, producción, infraestructura, turismo, inversiones y el funcionamiento del Estado formaron parte de una conversación que también permitió conocer aspectos de su vida cotidiana.
Al ser consultado sobre qué provincia imagina para un joven que actualmente tiene 18 años, Frigerio sostuvo que esa debería ser una de las preguntas centrales para quienes tienen responsabilidades públicas. En ese sentido, relacionó la falta de crecimiento demográfico de Entre Ríos con la salida de habitantes en busca de oportunidades.
“Es una buena pregunta, pero es la pregunta que todos deberíamos formularnos los que tenemos responsabilidad en la cosa pública, porque es el objetivo: que los jóvenes sientan que acá hay un futuro y que no se vayan”, afirmó. Y añadió: “Es una provincia que no ha crecido demográficamente en muchísimo tiempo, ha expulsado, y ha sido por errores de la política, básicamente. Tenemos que reconfigurar eso”.
Tecnología y empleo para que los jóvenes se queden
Para Frigerio, una parte central de ese desafío está vinculada con las nuevas tecnologías y la transformación del mercado laboral. “Yo creo que una parte de captar la atención pasa por la tecnología, sin duda. Hoy uno de cada cuatro empleos es economía del conocimiento”, señaló.
El mandatario proyectó que esa participación crecerá rápidamente. “Dentro de muy pocos años van a ser dos y dentro de muy poco también van a ser tres. En algún momento todos los trabajos van a estar vinculados, en alguna medida, con nuevas tecnologías, economía del conocimiento, IA y la provincia no puede estar atrasada en todos esos órdenes”, expresó.
En ese marco, destacó iniciativas como Mirador TEC y Campus Party. Sobre los encuentros tecnológicos realizados en la provincia, señaló que eran propuestas que tradicionalmente se concentraban en otros centros urbanos: “Eran cosas que se hacían solo en Buenos Aires. Nosotros tenemos que lograr que eso venga para acá y que nuestros jóvenes vivan y vean los avances en la robótica, en la inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías en general, la vinculación de la tecnología con el mundo del trabajo”.
El campo y la agroindustria también forman parte del desafío
El gobernador aclaró que la transformación tecnológica no debe limitarse a empresas de software o emprendimientos digitales. En su visión, también debe atravesar actividades históricas de la economía entrerriana, particularmente la agroindustria.
“Esa es la manera de lograr que los jóvenes se queden, incluso incorporando tecnología en lo que sabemos hacer desde siempre, que es la agroindustria”, sostuvo. Y ejemplificó: “Una cosa es que un joven se quede en el campo sin tecnología y otra cosa es si vos le brindás modernidad, tecnología, acceso a internet”.
Frigerio mencionó además el potencial de distintas cadenas productivas. “Para mí eso es fundamental, incorporar tecnología a lo que ya sabemos hacer bien, en donde somos más competitivos”, expresó. Habló de las producciones avícola, porcina y bovina, además del arroz, la citricultura y la foresto industria, y sostuvo que son actividades a las que la provincia debe sumar valor e innovación.
Mirador TEC y entrerrianos que trabajan para el exterior
Uno de los ejemplos utilizados por Frigerio fue Mirador TEC, en Paraná. Al ser consultado sobre si el objetivo es formar trabajadores, atraer empresas tecnológicas o conseguir que los propios jóvenes desarrollen emprendimientos, respondió que las tres alternativas forman parte del proyecto.
“El Mirador TEC creo que en pocos meses se llenó de empresas, no hay más lugar”, aseguró.
El gobernador destacó además una transformación que, según consideró, puede permitir que trabajadores entrerrianos accedan a oportunidades internacionales sin abandonar la provincia. “Hoy hay entrerrianos trabajando desde su casa para Estados Unidos, para Europa, en economía del conocimiento, y antes se iban”, expresó.
La intención de llevar polos tecnológicos al interior
La propuesta, indicó, no debería concentrarse únicamente en Paraná. Frigerio habló de extender espacios similares hacia otras ciudades entrerrianas para acompañar el crecimiento de la economía del conocimiento.
“Estamos trabajando para que haya otros lugares con Miradores TEC parecidos. Ya hay uno en Concordia, hay uno en Concepción del Uruguay, está forjándose uno en Gualeguaychú”, enumeró.
Luego resumió la aspiración: “Tiene que haber en todos lados estos espacios”. De acuerdo con su planteo, la distribución territorial de estos centros es una herramienta para generar posibilidades laborales vinculadas con nuevas tecnologías también fuera de la capital provincial.
“Estoy cansado de ser la hermana pobre de la Región Centro”
Otro de los pasajes de la entrevista estuvo relacionado con el posicionamiento de Entre Ríos frente a Santa Fe y Córdoba. Frigerio señaló que desde el inicio de su gestión busca fortalecer la Región Centro y planteó como objetivo disminuir las diferencias existentes.
“Yo lo decía en la campaña, estoy cansado de ser la hermana pobre de la Región Centro”, afirmó. Inmediatamente explicó qué pretende expresar con esa comparación: “Me quiero comparar con los que están mejor que yo, que tienen más desarrollo relativo, que han hecho las cosas mejor, que tienen más infraestructura”.
“Si te ponés la vara baja, no mejorás. Si te ponés la vara alta, mi objetivo y el objetivo de los gobernadores que me sigan tiene que ser achicar esa distancia entre Entre Ríos con Santa Fe y Córdoba”, sostuvo.
Turismo de eventos ante un escenario “difícil”
El turismo ocupó otro tramo importante de la conversación. Frigerio reconoció dificultades en el sector y las relacionó, entre otros factores, con la situación económica y el menor ingreso disponible de las familias.
“El turismo está difícil en Argentina. No tenemos la diferencia de tipo de cambio que había antes con Uruguay, por ejemplo, que venían uruguayos a la costa del Uruguay. Hay un ingreso disponible de la sociedad en general que cayó y obviamente eso resiente el turismo, resiente el ocio y el Estado tiene una obligación de promoverlo”, sostuvo.
En ese contexto, destacó el denominado turismo de eventos y mencionó competencias deportivas, festivales y propuestas musicales. “Trato de estar y de promoverlo porque en esta situación difícil para el turismo, en muchos casos el turismo de eventos lo salva”, señaló.
Festivales, hoteles y movimiento económico
Frigerio destacó particularmente el crecimiento de eventos de música electrónica en diferentes ciudades entrerrianas y mencionó a Victoria, Concordia y Paraná.
“Antes era Buenos Aires y Mendoza y ahora Entre Ríos lentamente está empezando y eso deja plata y movimiento económico”, afirmó. En otro tramo señaló que determinados festivales pueden convocar a miles de visitantes provenientes de otras provincias.
Según explicó, el impacto trasciende al evento en sí mismo y alcanza a alojamientos, gastronomía y comercios. “Es muy importante todas las plazas de hoteles, las casas que se ponen en alquiler, los restaurantes”, sostuvo durante la conversación.
Rutas, escuelas y hospitales
La infraestructura provincial fue otro de los temas abordados. Frigerio afirmó que la inversión vial no debe pensarse exclusivamente desde el movimiento productivo, sino también desde las necesidades cotidianas de quienes viven en localidades y zonas rurales.
Al referirse a las rutas, señaló que son necesarias “para la posibilidad de que todos puedan transitar haciendo lo que quieran por la provincia, pero sobre todo la producción”. Y agregó otras situaciones que consideró prioritarias: “Que puedan ir a la escuela los alumnos, que pueda entrar una ambulancia en un pueblo en cualquier circunstancia”.
En ese tramo de la entrevista, el gobernador aseguró: “Ya arreglamos el 60% de los hospitales, el 50% de las escuelas. Vamos a intervenir el 100% de las rutas primarias de la provincia antes de terminar este mandato”. Se trata de cifras y compromisos expresados por el propio mandatario durante el reportaje.
El compromiso con la ruta de Puerto Curtiembre
Durante la charla surgió específicamente la obra vial vinculada con Puerto Curtiembre, largamente reclamada por habitantes de la zona.
“Esa es una ruta que la vamos a hacer antes del mandato. Es una ruta clave, pero lo que nos comprometemos a hacer lo hacemos”, aseguró Frigerio.
A partir de allí, planteó que la dirigencia política debe ser cuidadosa con los anuncios de obras públicas. “Hay tanto descrédito de la gente en la política, tantas veces la política le falló, tantas veces le fallamos a la gente, que hay que ser muy cuidadoso. No se puede nunca más inaugurar algo que no está terminado y bien terminado”, afirmó.
La relación del Estado con las empresas
El gobernador también desarrolló su visión sobre el vínculo entre el sector público y el privado. Afirmó que su gestión busca conectar empresas entrerrianas con sectores productivos que pueden demandar sus bienes y servicios.
Como ejemplo, contó que productores avícolas desconocían que podían conseguir determinados insumos dentro de Entre Ríos. “Lo único que hicimos desde el Estado fue conectarlos. Decirle: ‘En lugar de comprarle a Córdoba, a Santa Fe, ¿por qué no le comprás a tu vecino? Mirá que lo tenés cerca, si se te rompe algo te lo arregla, tiene un servicio de postventa mucho más cómodo para vos’”, relató.
Más adelante afirmó: “El sector privado es el único que genera riqueza y empleo de calidad”, y sostuvo que el Estado debe procurar condiciones para su crecimiento, mientras concentra sus funciones en servicios como salud, educación y seguridad.
Inversiones y puestos de trabajo
En materia de inversiones, Frigerio hizo referencia al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y aseguró que existen proyectos empresariales comprometidos en la provincia.
“Hoy tenemos casi 3.000 puestos de trabajo comprometidos, sobre todo en el sector industrial”, afirmó. También sostuvo que son “casi 300 empresas” las comprometidas a invertir en Entre Ríos.
Además, señaló que el gobierno provincial busca conexiones con otros sectores económicos del país. Durante la entrevista mencionó gestiones para que empresas entrerrianas puedan ser consideradas como proveedoras de Vaca Muerta y contactos con San Juan vinculados con las demandas de la minería.
Deporte, Juegos Suramericanos y una confesión sobre el boxeo
La conversación también tuvo momentos distendidos. Al hablar de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en la región, Frigerio adelantó su intención de acompañar a deportistas entrerrianos y consideró que deberían recibir un reconocimiento cuando finalice la competencia.
Consultado sobre qué disciplina prefería observar, sorprendió con una respuesta vinculada con su pasado deportivo: “No sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero a mí me gusta el boxeo. Yo practiqué muchos años boxeo y es lo que más me llama la atención”.
También contó que actualmente practica tenis cuando su agenda se lo permite y que dejó de jugar al fútbol después de sufrir una lesión. “Para mí hay que hacer deporte, porque el deporte te despeja la cabeza, te conecta con otras cosas”, afirmó.
“No me gusta perder a nada”
La entrevista permitió conocer además una faceta competitiva del mandatario. Ante una pregunta sobre cómo se toma las derrotas deportivas, respondió: “Enfermo con eso. No me gusta perder a nada”.
Frigerio recordó como ejemplo las elecciones legislativas de 2021, cuando celebraba el resultado provincial pero estaba molesto por no haber ganado en Feliciano. Según relató, fue su esposa quien le hizo advertir que estaba concentrándose en ese resultado particular en lugar de observar el panorama general.
“Te enfrascás con lo negativo y no con lo positivo. A veces cuando sos muy competitivo no está tan bueno eso. Sirve para unas cosas, pero todo tiene que ser en su debida dimensión en la vida”, reflexionó.
Cómo imagina la provincia dentro de diez años
Hacia el final, Frigerio fue consultado sobre qué le gustaría encontrar si dentro de una década volviera a conversar sobre Entre Ríos. Respondió que espera que quienes lo sucedan continúen algunos de los lineamientos de su administración, aunque con sus propias características.
“Quiero venir acá y decir que los que me sucedieron continuaron con este camino, con sus particularidades, con sus matices, con todo lo que quieran, pero que el norte esté en tener una provincia competitiva, que achique diferencias con Santa Fe y Córdoba, que sea moderna, con un Estado transparente, eficiente”, expresó.