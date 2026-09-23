Amparo de la UTA: la Corte Suprema resolvió que la causa debe tramitarse en Paraná

La Corte Suprema resolvió que el amparo de la UTA contra Transporte San José S.A. UTE deberá continuar ante el Juzgado del Trabajo N° 4 de Paraná. El máximo tribunal definió qué juzgado deberá intervenir en el expediente.
El amparo de la UTA contra Transporte San José S.A. UTE deberá tramitar ante el Juzgado del Trabajo N° 4 de Paraná, según resolvió este miércoles 23 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, el máximo tribunal definió la competencia judicial en la causa iniciada por el sindicato.
La resolución fue dictada en el expediente identificado como “Unión Tranviarios Automotor c/ Transporte San José S.A. UTE s/ acción de amparo”, bajo la Competencia CNT 49444/2025/CS1.
En una breve decisión, la Corte siguió lo dictaminado por el Procurador Fiscal y estableció expresamente: “Se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado del Trabajo n° 4 de Paraná, Provincia de Entre Ríos”.
La causa deberá continuar en la Justicia del Trabajo de Paraná
La decisión de la Corte Suprema resuelve cuál es el tribunal que deberá intervenir en el expediente. La cuestión había llegado al máximo tribunal ante la necesidad de determinar la competencia entre la Justicia laboral de Paraná y el Juzgado Nacional del Trabajo N° 7.
Según consta en la resolución, las actuaciones serán enviadas al juzgado entrerriano por intermedio de la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná.
“De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado del Trabajo n° 4 de Paraná, Provincia de Entre Ríos, al que se le remitirán por intermedio de la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de dicha localidad”, señala textualmente el fallo.
La Corte ordenó comunicar la decisión al juzgado nacional
En la parte final de la resolución, el máximo tribunal también dispuso que la determinación sea comunicada al otro juzgado involucrado en la cuestión de competencia.
“Hágase saber al Juzgado Nacional del Trabajo n° 7”, concluye el pronunciamiento fechado en Buenos Aires el 23 de septiembre de 2026.