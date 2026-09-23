Entraron al mar en pleno temporal: ven “prácticamente nulas” las chances de hallar con vida a dos kayakistas

Dos kayakistas de 64 y 43 años continúan desaparecidos este miércoles frente a Santa Teresita, en el partido bonaerense de La Costa. Habían ingresado al mar el lunes, alrededor de las 8.30, pese a que personal de Prefectura les había advertido sobre las condiciones meteorológicas adversas. El operativo de búsqueda sigue activo y no ha arrojado resultados.

El contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica, señaló en una conferencia de prensa: “De acuerdo con los manuales y tablas de supervivencia, a esta altura las probabilidades de hallarlos con vida son prácticamente nulas”. La evaluación fue expresada mientras las fuerzas mantenían los rastrillajes; no implicó que se hubiera confirmado el fallecimiento de los hombres.

El pedido de ayuda y la búsqueda

Unas dos horas después de haber ingresado al agua, uno de los kayakistas llamó a Prefectura. Informó que se encontraba en una embarcación turquesa, a más de tres kilómetros de la costa, y que tenía dificultades para regresar. Se enviaron medios de rescate, pero no se logró establecer contacto con ninguno de los dos hombres.

El viento en ese momento superaba los 20 nudos y las olas oscilaban entre uno y dos metros de altura.

La búsqueda se amplió de un cuadrante inicial de 15 por 15 millas náuticas a otro de 30 por 30 millas náuticas, equivalente a 900 millas náuticas cuadradas. Participaban unidades de Prefectura y de la Armada, con rastrillajes marítimos, aéreos y costeros.

Pérez Kühn indicó que el área podría seguir ampliándose de acuerdo con los patrones de deriva.