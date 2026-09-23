Dos autopartistas cerrarán tras el fin de la producción nacional de una camioneta y peligran más de 280 empleos

El reemplazo de la Volkswagen Amarok que se fabrica actualmente en General Pacheco comenzó a afectar a sus proveedores de autopartes. Según informó Infobae a partir de fuentes gremiales y empresarias, Kromberg & Schubert e Irauto decidieron cesar sus operaciones en Argentina, mientras otras compañías que producían piezas para la camioneta atravesaban dificultades o buscaban nuevos negocios.

Volkswagen anunció que invertirá US$ 580 millones para producir desde 2027 una nueva camioneta mediana en su planta de Pacheco, como sucesora de la Amarok actual. Aunque el vehículo seguirá fabricándose en Argentina, el cambio de modelo implica una nueva organización de su red de proveedores.

Kromberg & Schubert, fabricante de mazos de cables para la Amarok, comunicó que dejará de operar hacia fin de año, de acuerdo con las fuentes citadas por Infobae. En la firma trabajan más de 200 personas. La empresa alemana se había instalado en el país en 2009 para abastecer el proyecto de la camioneta, cuya fabricación comenzó al año siguiente.

Otra salida y una firma que busca continuar

La segunda empresa que decidió retirarse es Irauto, vinculada al grupo español Antolin. Produce techos interiores en una planta de Benavídez y cuenta con alrededor de 80 trabajadores, según el informe. En el sector circulaban versiones sobre una posible transferencia de sus líneas de producción a otra autopartista, pero esa alternativa no estaba confirmada.

La situación de Pelzer System era diferente: la compañía no había anunciado su cierre, pero enfrentaba una fuerte reducción de actividad. Se instaló en Pilar para fabricar insonorizantes y alfombras para la Amarok y también abastecía al modelo Taos, que dejó de producirse en el país. Fuentes cercanas a la firma señalaron que quedaban 13 trabajadores dedicados a buscar nuevos contratos para sostener la planta.

Otras empresas, entre ellas Motherson, Caimari y Albano Cozzuol, también verán reducida su participación en el proyecto Amarok. Su situación no es idéntica a la de las firmas que anunciaron su salida: cuentan con otros clientes o conservaron parte del abastecimiento a Volkswagen, según las fuentes sectoriales consultadas por Infobae.

Menos proveedores para el nuevo modelo

El informe señaló que la terminal llegó a trabajar con 60 proveedores locales y que 16 participarían en el nuevo proyecto. Esa reducción explica la preocupación de las empresas que habían concentrado su producción en la Amarok actual, aunque no significa que todas vayan a cerrar.

El caso también expuso el desafío de incorporar piezas locales a la nueva camioneta. De acuerdo con las fuentes citadas por Infobae, el proyecto contempla un acuerdo con la automotriz china SAIC y la provisión de un conjunto de componentes para su ensamblado en Pacheco. La continuidad de cada autopartista dependerá de si logra integrarse a esa producción o conseguir nuevos clientes.