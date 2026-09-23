Beba entrerriana salió de una cirugía cardíaca inédita y su familia pide oraciones en horas cruciales

Emma, la bebé de Gualeguaychú que nació con una miocardiopatía dilatada severa, fue sometida este miércoles 23 de septiembre a una cirugía a corazón abierto en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. La intervención comenzó a las 8:45 y, cerca del mediodía, salió de quirófano y fue trasladada a terapia intensiva.

“Emma acaba de salir de quirófano, gracias a Dios bien. Por ahora lo está tolerando, se desestabilizó un poquito en un momento y la estabilizaron rápido”, contó su mamá, Lorena Holstein, a Radio Máxima. Según explicó la familia, las próximas 48 horas serán cruciales para observar cómo evoluciona.

La pequeña recibió un cerclaje de la arteria pulmonar, una técnica que, de acuerdo con la información brindada por su familia, no registraba antecedentes en Argentina para un caso con su diagnóstico. El objetivo del procedimiento es fortalecer su corazón y retrasar la necesidad de un trasplante.

Una enfermedad que requiere seguimiento permanente

Emma nació con una miocardiopatía dilatada severa, una enfermedad cardíaca poco frecuente que afecta el funcionamiento de su corazón. Desde su nacimiento atravesó internaciones, traslados, estudios de alta complejidad y un tratamiento permanente.

Sus padres, Lorena Holstein y Martín Bassini, permanecen en Buenos Aires por indicación médica, mientras sus otros tres hijos quedaron en Gualeguaychú al cuidado de familiares. Tras conocer que Emma había salido de quirófano, la familia pidió que continuara la cadena de oración por su recuperación.

Quienes deseen colaborar con los gastos que afronta la familia pueden hacerlo mediante el alias martin.bassini, a nombre de Martín Oscar Bassini, publicó Radio Máxima.