"Que me deje hacer el duelo en paz": el pedido de la madre de dos víctimas de Ruiz Orrico

La condena a Juan Enrique Ruiz Orrico quedó a la espera de una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de la audiencia realizada este miércoles en Paraná. Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de las cuatro víctimas del choque ocurrido en 2024, renovó su pedido para que el exfuncionario cumpla la pena en prisión.

Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por homicidio culposo agravado por el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay. Allí murieron Brian y Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leonardo Almada.

Tras finalizar la audiencia, Dubini indicó a Elonce que los integrantes del STJ "se van a tomar de 10 a 20 días hábiles" para comunicar una resolución. La madre consideró que la jornada resultó positiva a partir de los argumentos expuestos por los representantes de las familias y pidió que se ponga fin al proceso.

"Que vaya a donde tiene que estar"

"Que por favor la Justicia ponga un punto final a esto", expresó Dubini. Y agregó: "Que me deje hacer el duelo en paz y de una vez por todas vaya donde tiene que estar, que es en la cárcel y sin privilegios".

La mujer también realizó una aclaración respecto de la situación actual del exfuncionario. Señaló que Ruiz Orrico no cumple prisión domiciliaria ni se encuentra detenido, sino que está sujeto a medidas de coerción mientras continúa el proceso judicial. Además, tiene una inhabilitación para conducir.

Durante su testimonio, Dubini describió el impacto que las sucesivas instancias judiciales tienen sobre su familia. "Me obligan a seguir de pie reclamando el derecho a la Justicia. Hace dos años y tres meses que venimos con esta lucha", manifestó.

El acompañamiento a las familias

La madre recordó además las consecuencias que dejaron las muertes de sus hijos en el entorno familiar. Brian dejó tres hijos y Lucas, uno. "¿Te cuento el vacío que quedó en mi casa? ¿Te cuento cómo es la vida de los nenes de Brian?", expresó al cuestionar algunos argumentos planteados durante la audiencia.

Dubini también agradeció a las personas de Basavilbaso que viajaron hasta Paraná para acompañar a las familias. "En mi vida la prioridad es hacer justicia por mis hijos. No hablo de venganza, solo que cumpla la Justicia y la condena que se le dictó", afirmó.

Ahora, la expectativa está centrada en la decisión de la Sala Penal del STJ, que deberá determinar si mantiene o modifica la pena impuesta a Ruiz Orrico. La resolución marcará el cierre de esta instancia dentro de la Justicia provincial.