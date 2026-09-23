Un ave dañó el motor y frenó los vuelos entre Concordia y Buenos Aires: confirmaron cuándo volverán

Los vuelos entre Concordia y Buenos Aires que opera Humming Airways permanecen momentáneamente interrumpidos por inconvenientes técnicos en la aeronave utilizada por la compañía. Desde la empresa aclararon a Elonce que la ruta no fue suspendida de manera definitiva y estimaron que podría volver a funcionar a mediados de octubre.

“Los vuelos a Concordia no están suspendidos. Están pausados por mantenimiento general programado de la aeronave, que lleva su debido tiempo”, indicaron desde la compañía ante las versiones surgidas por la falta de operaciones durante las últimas semanas. La empresa ratificó además que la ciudad entrerriana continúa formando parte de sus destinos regulares.

Uno de los inconvenientes que derivó en la interrupción estuvo relacionado con la denominada “ingesta” de un ave en uno de los motores de la aeronave. Una fuente de Humming Airways explicó a Elonce que el episodio ocurrió durante la operación de otra ruta y obligó a iniciar un proceso de inspección, reparación y gestión con las compañías aseguradoras.

Qué ocurrió con el avión que cubre la ruta

Desde Humming Airways precisaron que el ingreso del ave provocó daños en una parte del motor y que fue necesario localizar diferentes repuestos para completar la reparación. “Por suerte, hace dos semanas terminaron de encontrar todas las partes y ahora están en pleno trabajo de reparación del motor”, detalló una fuente de la empresa.

La situación coincidió, además, con una revisión general que ya estaba programada para la aeronave. Por esa razón, los vuelos con destino a Concordia quedaron pausados mientras se completan tanto las tareas derivadas del incidente como el mantenimiento previsto por la compañía.

Según explicaron, la interrupción lleva aproximadamente cuatro semanas y podría extenderse algunas semanas más. “Cuando retornemos a operación va a ser muy probablemente en tres semanas, tres o cuatro semanas, cuando ya tengamos un avión operativo”, señalaron, por lo que la expectativa está puesta en retomar la conexión con Buenos Aires hacia mediados de octubre.

Cuándo volverían los vuelos entre Concordia y Buenos Aires

La compañía afirmó que la intención es recuperar las frecuencias habituales apenas finalicen las tareas sobre la aeronave. “Concordia sigue siendo destino oficial. En dos o tres semanas tenemos que estar retomándolo; si se llega a demorar mucho, cuatro, pero es en el muy corto plazo”, señalaron desde Humming Airways.

El servicio conecta a la ciudad entrerriana con Aeroparque y desde la firma insistieron en que la pausa no obedece a una falta de demanda ni a razones económicas. Por el contrario, aseguraron que mantienen la cartera de pasajeros y empresas que utilizaban habitualmente la ruta.

Durante el período sin operaciones, la compañía indicó que suspendió el cobro de los pasajes correspondientes a los meses en los que no presta el servicio. “Ni bien cortamos la operación, no se cobró más. Recién cuando se vuelva a operar se reactivan los pasajes”, detalló la fuente consultada por Elonce.

Dos nuevos aviones y la posibilidad de sumar frecuencias

En paralelo a la reparación del avión, Humming Airways informó que incorporará dos nuevas aeronaves adquiridas recientemente. El objetivo es ampliar la capacidad operativa y contar con una unidad de respaldo ante eventuales desperfectos que puedan afectar nuevamente los vuelos programados.

Desde la empresa explicaron que, al comenzar las operaciones, disponían de una sola aeronave propia, situación que dificultó reemplazarla cuando surgió el inconveniente mecánico. Con la ampliación de la flota buscan disponer de “un avión específico de backup” para evitar futuras interrupciones prolongadas.

La compañía también analiza ampliar la oferta entre Concordia y Buenos Aires con una tercera frecuencia que podría combinarse con otro destino de la región. Entre las alternativas que están bajo estudio aparecen ciudades correntinas como Goya y Mercedes, aunque esa planificación todavía no fue definida.

Mientras continúan las reparaciones y el proceso de incorporación de las nuevas aeronaves, Humming Airways mantiene como objetivo reactivar la ruta aérea durante octubre. Desde la empresa remarcaron que Concordia continúa dentro de su esquema de operaciones y que la intención es retomar el servicio con la frecuencia habitual y una mayor capacidad de respuesta ante futuras contingencias.