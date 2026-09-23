Buscan a un argentino que desapareció hace casi tres meses en Italia 

Una familia argentina busca desde hace semanas a uno de sus miembros que estaba de viaje por Europa. La última vez que supieron algo de Nicolás Roberto Merlano fue el 30 de junio, cuando el hombre de 42 años se encontraba en Roma. El 28 de agosto debía regresar a Argentina, pero no hay novedades sobre su paradero. La agencia Interpol ya activó una alerta internacional.

Su hermana Daniela relató que antes del último día de junio el hombre les había contado que le habían robado la mochila —donde tenía los ahorros para el viaje— en una playa cerca de Roma, probablemente en Ostia. En ese momento, Merlano les contó además que un francés le había ofrecido trabajo. “Su celular está apagado. Estamos desesperados y sin respuestas”, escribió la joven.

“El 30 de junio, Nico contactó a una amiga y le dijo que ya había resuelto el tema del dinero con nosotros porque mi papá le iba a mandar cien dólares, lo último que tenía. Esa fue la última comunicación”, agregó su hermana y añadió: “Debía volver el 28 de agosto —cuando se le vencía la estadía— pero no regresó”.

“Mi hermano se fue en mayo a España, después a Francia, donde estuvo trabajando, a Bélgica y finalmente a Italia”, recordó la mujer, hasta que se cumplieron los 90 días de la estadía, el tope para turistas sin ciudadanía. “Estamos desesperados, angustiados; nos dijeron que teníamos que hablar con un abogado internacionalista, pero yo soy docente y mis padres, jubilados. No podemos pagarlo”, continuó.