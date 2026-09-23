La represa Itaipú cerró su vertedero, pero prevé reabrirlo durante el fin de semana

La represa binacional Itaipú cerró su vertedero, pero prevé reabrirlo durante el fin de semana, luego de diez días de operación y descargas que alcanzaron los 6.000 metros cúbicos por segundo. La medida respondió a una disminución gradual del caudal que llegaba al embalse.

Las compuertas fueron cerradas alrededor de las 10:30 del martes 22 de septiembre. La Superintendencia de Operación de la Central Hidroeléctrica determinó que ya no era necesario mantener el vertedero abierto de manera continua, aunque la situación hidrológica permanecía bajo observación.

La entidad anticipó que las canaletas podrían volver a operar durante el fin de semana para regular el nivel del embalse. La decisión dependerá de los aportes de agua recibidos aguas arriba, de la generación de energía y de las condiciones de los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil.

Así se vio la apertura del vertedero de Itaipú (archivo Itaipu Binacional - Paraguay)

La operación del vertedero había comenzado a la 1:50 del domingo 13 de septiembre, cuando Itaipú abrió de manera programada la canaleta izquierda. La descarga inicial fue de 1.735 metros cúbicos por segundo.

La apertura fue dispuesta ante el incremento de los aportes hídricos provocado por las lluvias registradas en la cuenca. Durante los días siguientes, el volumen liberado se modificó según la evolución del caudal y las necesidades operativas de la central.

El 15 de septiembre, por ejemplo, el vertimiento rondaba los 2.800 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, las descargas llegaron a un máximo de 6.000 metros cúbicos por segundo, según informó la administración de la represa.

Por qué Itaipú abrió las compuertas

Itaipú es una central hidroeléctrica de tipo “a filo de agua”, por lo que cuenta con una capacidad de almacenamiento limitada. Esa característica obliga a administrar los aportes de la cuenca mediante la generación eléctrica y, cuando resulta necesario, la apertura del vertedero.

Los técnicos habían explicado que el nivel de las descargas podía cambiar durante una misma jornada. Las aperturas se realizaban durante determinadas horas y se ajustaban según la cantidad de agua disponible, la demanda energética y el nivel del embalse.

La reducción del caudal afluente permitió interrumpir temporalmente ese esquema. Sin embargo, la central mantuvo la posibilidad de reanudar las descargas si volvían a aumentar los aportes o si las condiciones operativas requerían una nueva regulación.

El agua descargada por Itaipú se incorporó al río Paraná aguas abajo de la represa y continuó hacia el sur hasta alimentar también el sistema de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

El cierre temporal de las compuertas representa una reducción de uno de los aportes adicionales que recibe el Paraná durante los días anteriores. Sin embargo, la evolución del nivel del río no depende únicamente de las operaciones de Itaipú.

El comportamiento del Paraná también queda condicionado por el caudal que ya transporta, las lluvias registradas en la región y los aportes provenientes de los distintos afluentes de la cuenca.

La apertura atrajo a miles de visitantes

El funcionamiento del vertedero también generó movimiento turístico en el Complejo Turístico Itaipú. Miles de personas llegaron hasta la central para observar el volumen de agua liberado por las canaletas.

Visitantes en la represa (foto Itaipu Binacional - Paraguay)

Según los registros diarios informados, el viernes 18 asistieron 1.152 visitantes, el sábado 19 llegaron 772 y el domingo se contabilizaron 1.843. Las cifras desagregadas representaron un total de 3.767 personas durante las tres jornadas.

El domingo concentró la mayor concurrencia en el Mirador de la Margen Derecha. Desde ese sector, los visitantes observaron la infraestructura de la hidroeléctrica y las descargas, una operación que no formaba parte de manera permanente del recorrido habitual.