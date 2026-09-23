Detuvieron al tercer sospechoso por violento asalto a una familia de Concepción del Uruguay

El joven fue interceptado durante un operativo policial y quedó alojado en una comisaría de Concepción del Uruguay. Era buscado por el robo ocurrido el 2 de septiembre, cuando tres hombres redujeron a una familia y sustrajeron dinero, celulares y alianzas.
Detuvieron al tercer sospechoso por el violento asalto a una familia ocurrido el 2 de septiembre en una vivienda de calle Mitre al 1000, en Concepción del Uruguay. El joven fue interceptado durante la tarde del martes en la vía pública y quedó a disposición de la Justicia.
El procedimiento fue concretado por personal de la División Investigaciones, con el apoyo de la Patrulla Motorizada y la División Operaciones. Los efectivos localizaron al investigado en la intersección de las calles Mitre y Chacabuco y dieron cumplimiento a una orden de detención.
Durante la intervención, los uniformados también secuestraron formalmente un teléfono celular iPhone que tenía el sospechoso. El detenido fue notificado de sus derechos y garantías y trasladado posteriormente a la Comisaría Primera, donde quedó alojado.
Cómo ocurrió el asalto
El robo investigado se produjo el 2 de septiembre, alrededor de las 21:30, cuando tres hombres sorprendieron a los integrantes de una familia en el garaje de una vivienda situada en calle Mitre al 1000.
De acuerdo con la información policial, los asaltantes redujeron a los propietarios y se apoderaron de una suma de dinero en pesos y dólares, teléfonos celulares y alianzas. Luego escaparon del domicilio con los elementos sustraídos.
Una de las víctimas consiguió liberarse después de la huida y pidió auxilio a un patrullero que circulaba por el sector. El aviso derivó en una persecución que concluyó con la detención del primer sospechoso, un hombre de 46 años.
El avance de la investigación
La investigación continuó bajo las directivas de la fiscal María Occhi. El análisis de cámaras de seguridad y las tareas realizadas por la División Investigaciones permitieron avanzar en la identificación de las otras personas presuntamente vinculadas con el hecho.
El 9 de septiembre, la Policía efectuó un allanamiento en una vivienda de calle 11 del Oeste Bis. Durante aquel procedimiento fue aprehendido el segundo involucrado, un hombre de 32 años.
Los investigadores realizaron un nuevo operativo durante las primeras horas del martes para localizar al tercer sospechoso, aunque el procedimiento no obtuvo resultados. La búsqueda continuó y el joven fue finalmente interceptado durante la tarde en Mitre y Chacabuco.
Tres personas detenidas
Con la última detención, la causa quedó con tres sospechosos arrestados. El primero fue capturado poco después del asalto, el segundo durante el allanamiento del 9 de septiembre y el tercero en el procedimiento realizado este martes.
Los investigadores también habían avanzado sobre los elementos sustraídos a la familia. De acuerdo con información difundida durante las primeras actuaciones, parte del botín habría sido recuperada, aunque no se precisaron los objetos encontrados ni el lugar donde fueron localizados.
La causa continuó bajo intervención de la Fiscalía para determinar la responsabilidad de cada sospechoso, reconstruir la secuencia del asalto y completar las medidas procesales pendientes.