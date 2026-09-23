El CIC I La Floresta cumple 20 años y lo festeja este viernes

El CIC I La Floresta cumple 20 años de historia y lo celebrará junto a los vecinos este viernes 25 de septiembre. La jornada comenzará a las 14:30 y se extenderá hasta las 18
Este viernes 25 de septiembre se celebrará un nuevo aniversario del CIC I La Floresta, el centro comunitario ubicado en la zona oeste de la ciudad. La jornada comenzará a las 14:30 y se extenderá hasta las 18:00, con el descubrimiento de un mural comunitario pintado por estudiantes secundarios, muestras de talleres, fotografías, música en vivo y un encuentro abierto a toda la ciudadanía.
Esta celebración marcará dos décadas de labor del espacio que recibe diariamente a vecinos de la zona oeste y de distintos puntos de Paraná. Como parte de los preparativos para el aniversario, estudiantes de la escuela secundaria Nuestra Señora de Guadalupe participaron activamente en la creación del mural.
La propuesta se desarrolló de manera conjunta con el programa «Todas Las Manos», dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, e incluyó instancias previas de reflexión sobre la historia del centro comunitario y su profundo vínculo con el barrio.
«La actividad también se enmarca en las celebraciones por el Bicentenario de la ciudad de Paraná. Los estudiantes trabajaron a partir de dibujos, frases, bocetos e historias vinculados con el CIC La Floresta y con la zona oeste», explicó la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella.
"Invitamos a toda la comunidad a sumarse. La idea es recibirlos con actividades musicales y, como todos los años, visibilizar el trabajo que se realiza en los diversos talleres que funcionan durante todo el ciclo", agregó la funcionaria.
Por su parte, la directora del CIC La Floresta, Gisela Gandini, remarcó que «el aniversario permitirá mostrar parte de ese trabajo sostenido durante el año y recuperar la memoria e historia del espacio a través de las producciones de los talleres, fotografías y testimonios de los propios vecinos». Con respecto al mural, destacó que "es una de las propuestas que más profundiza el lazo con la comunidad; un trabajo de gran sensibilidad llevado a cabo con alumnos de 4.º y 6.º año de la escuela Guadalupe, siempre rescatando la identidad del lugar donde nos encontramos".
Para la tarde de festejos, Gandini anunció la presentación de dos propuestas musicales: «Contaremos con la actuación de La Red Bull y Los Hermanos Corradini, a quienes agradecemos enormemente su participación», expresó, al tiempo que anticipó que compartirán una torta de cumpleaños y souvenirs con los presentes.
Los propios estudiantes compartieron su experiencia durante la realización del mural. Fiorella Taborda Muñoz expresó: «Nos sentimos muy cómodos. Pintar es como una terapia muy linda y entretenida». Al referirse a la inspiración del diseño, detalló: "Nos basamos en la historia del barrio y en su esencia; tuvimos en cuenta un montón de factores".