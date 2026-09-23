“730 días sin vos y sin respuestas”: el doloroso mensaje de los padres de Facundo Barrios

Facundo Barrios: el pedido de sus padres a dos años de su muerte.

A dos años de la muerte de Facundo Barrios, el niño de tres años que sufrió graves complicaciones después de una cirugía de amígdalas y adenoides realizada en Bovril, sus padres volvieron a reclamar respuestas a la Justicia. A través de una conmovedora carta, recordaron cómo imaginaban verlo crecer y manifestaron que continúan esperando avances en la investigación por su fallecimiento.

“Hoy se cumplen 2 años, 730 días sin vos y sin respuestas. Dos años desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre”, comienza el mensaje difundido por Marina Aristimuño y Luis Barrios, mamá y papá del pequeño. En otro tramo expresaron: “No existe un día en que no te extrañemos”.

Facundo tenía tres años cuando el 19 de septiembre de 2024 fue sometido a una intervención de amígdalas y adenoides en la Clínica del Sol de Bovril. La cirugía fue practicada por el otorrinolaringólogo Guillermo Riolo y se produjeron graves complicaciones. El pequeño fue derivado de urgencia a Paraná y su fallecimiento se confirmó días después, el 25 de septiembre.

“Hoy tendrías 5 años y 5 meses”

La carta de sus padres pone el foco, principalmente, en la ausencia y en todos aquellos momentos que no pudieron compartir con su hijo. El mensaje describe una vida familiar atravesada por el recuerdo permanente de Facundo.

“Hoy tendrías 5 años y 5 meses, y duele imaginar todo lo que estarías viviendo: verte crecer, escucharte reír, acompañarte en tus juegos, abrazarte, cuidarte y celebrar cada pequeño logro”, escribieron.

Y continuaron: “Nos diste el mejor de los títulos que la vida podía regalarnos: ser tus padres. Y aunque el tiempo pase, ese amor no cambia. Seguimos hablando de vos, recordando tus gestos, tu sonrisa, tu manera de ser y cada instante que compartimos. Porque mientras te recordemos, vas a seguir viviendo en nosotros”.

El reclamo por el avance de la causa

El mensaje también contiene un reclamo dirigido a la Justicia. Los padres señalaron que transcurrieron cuatro meses desde que solicitaron formalmente la elevación de la causa a juicio y manifestaron su preocupación por la espera.

“Ya pasaron 4 meses desde que se realizó el pedido formal de elevación a juicio, y la causa todavía no ha llegado a esa instancia. Solo pedimos que avance y podamos conocer la verdad sobre lo ocurrido”, expresaron.

En la carta remarcaron que reconocen las garantías que corresponden a las personas investigadas, pero reclamaron que también sean considerados sus derechos como víctimas: “Sabemos que quienes están imputados tienen derechos y garantías que la Justicia ampara, pero nosotros, como víctimas, también necesitamos ser escuchados y sentir que nuestros derechos son tenidos en cuenta”.

El pedido al fiscal Facundo Barbosa

La investigación está a cargo del fiscal Facundo Barbosa. El médico Guillermo Riolo fue imputado por homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte del niño. La imputación no implica una condena y la eventual responsabilidad penal deberá establecerse judicialmente.

Los padres mencionaron directamente al fiscal en el escrito: “Señor Fiscal Facundo Barbosa, le pedimos respetuosamente que la causa avance. Cuatro meses de espera, después de un pedido formal, son muy difíciles de llevar para una familia que hace dos años perdió a su hijo”.

“Queremos que quien resulte responsable por su muerte responda ante la Justicia y, si corresponde, vaya a prisión. No pedimos venganza. Pedimos verdad, respuestas y que se haga lo que corresponda”, remarcaron.

Una cirugía que terminó con graves complicaciones

De acuerdo con los antecedentes publicados por Elonce, Facundo ingresó a quirófano el 19 de septiembre de 2024 para una cirugía de amígdalas y adenoides. Durante el procedimiento se produjo una hemorragia y posteriormente fue derivado de urgencia desde Bovril hacia Paraná.

El informe de autopsia conocido durante la investigación estableció como causa de muerte una “descompensación cardiorrespiratoria aguda” y señaló que los mecanismos del fallecimiento se habrían producido “posiblemente debido a un shock hipovolémico”.

Desde entonces, la familia protagonizó diferentes pedidos públicos para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte. En noviembre de 2024, familiares marcharon desde plaza 1º de Mayo hacia Tribunales y reclamaron justicia. Un año después, volvieron a expresar públicamente su pedido de avances en la investigación.

“No podemos aceptar seguir esperando indefinidamente”

A dos años de la pérdida, Marina Aristimuño y Luis Barrios expresaron que el objetivo sigue siendo conocer qué ocurrió con su hijo y obtener una respuesta judicial.

“Solo deseamos poder avanzar y conocer qué ocurrió con nuestro hijo. No podemos aceptar que tengamos que seguir esperando indefinidamente para que una causa llegue a juicio”, señalaron en el mensaje.

La carta concluye volviendo a Facundo, lejos del expediente judicial: “Hijo, nos duele no poder verte crecer, no poder abrazarte en cada cumpleaños, acompañarte en tus primeros días de escuela, escuchar tus sueños y estar presentes en cada etapa de tu vida. Nos queda tu recuerdo, tu amor y la certeza de que vas a ser siempre nuestro hijo”.

“Te amamos más allá del tiempo, te extrañamos cada día y nunca vamos a dejar de luchar por vos”, escribieron sus padres antes de cerrar el mensaje con una frase contundente: “JUSTICIA POR VOS, HIJO”.