Secuestraron miles de dosis de éxtasis y 40 kilos de cristal tras operativo en Autovía 14: hay seis detenidos

REDACCIÓN ELONCE
El secuestro de aproximadamente, 10 mil dosis de éxtasis y 40 kilos de cristal en la Autovía 14 se produjo tras operativos en Paso Cerrito y Bella Vista. Detuvieron a seis brasileños e incautaron tres vehículos. La droga estaría valuada en 2 millones de dólares.
El secuestro de aproximadamente, 10 mil dosis de éxtasis y 40 kilos de cristal en la Autovía 14, se concretó este martes durante un importante procedimiento realizado por personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos. Según la información preliminar, fueron incautadas alrededor de 10.000 dosis y pastillas de drogas sintéticas, anticiparon fuentes policiales a Elonce.
Los procedimientos se desarrollaron entre el puesto caminero Paso Cerrito y luego, en Bella Vista, en el departamento Uruguay. Como resultado, seis ciudadanos brasileños fueron detenidos y tres vehículos quedaron secuestrados, se confirmó a este medio.
De acuerdo con los primeros datos, los rodados ingresaban a territorio entrerriano y los investigadores presumen que el cargamento tendría como destino final Buenos Aires. El valor estimado de la droga incautada alcanzaría los dos millones de dólares.
Uno de los vehículos intentó escapar
El operativo se inició en la zona de Paso Cerrito y tuvo continuidad sobre la Autovía 14 después de que uno de los vehículos involucrados lograra evadir inicialmente el procedimiento.
Ante esa situación, se desplegó un operativo que permitió interceptar el rodado posteriormente en la zona de Bella Vista (departamento Uruguay) y detener a sus ocupantes.
En la causa tomó intervención la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, quien se trasladó hasta el lugar y dispuso distintas medidas vinculadas con la investigación, destacó el periodista Javier Aragón.
También llegó a Paso Cerrito el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Las actuaciones continuaban este martes por la noche para establecer la cantidad exacta y composición de las sustancias secuestradas, además de determinar su procedencia y destino.