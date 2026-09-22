Alcoholizado ingresó con su auto a las vías del ferrocarril y bloqueó el paso del tren

El automóvil quedó sobre las vías y debió ser retirado con ayuda de transeúntes. El conductor fue sometido al test de alcoholemia, que dio positivo.
Un conductor alcoholizado terminó con su automóvil sobre las vías del ferrocarril durante la noche de este lunes y obstruyó el paso del tren. Al realizarle el correspondiente control, se constató que tenía 1,86 gramos de alcohol por litro de sangre.
El episodio ocurrió pasadas las 23 en Chajarí y motivó la intervención conjunta de personal de Tránsito Municipal y efectivos policiales.
Según se informó, las autoridades recibieron un llamado telefónico mediante el cual solicitaron colaboración debido a que un automóvil había ingresado a la zona de las vías férreas y se encontraba obstaculizando el paso.
El auto fue retirado a mano de las vías
Al arribar al lugar, los agentes identificaron al conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad. De acuerdo con la información brindada, presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol.
Ante esa situación, personal de Tránsito Municipal le realizó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo y marcó 1,86 g/l.
En tanto, debido a la ubicación en la que había quedado el vehículo, fue necesaria la colaboración de personas que se encontraban en el lugar. El automóvil fue retirado de las vías empujándolo, lo que permitió liberar nuevamente el sector ferroviario.
Tras el procedimiento, los agentes confeccionaron el acta de infracción correspondiente. Finalmente, el vehículo fue entregado a un familiar del conductor.