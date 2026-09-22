“No fue un accidente doméstico”: investigan cómo la pareja de abogado sufrió múltiples heridas cortantes

Investigan cómo una mujer atravesó un ventanal y sufrió múltiples heridas cortantes durante la noche del domingo en una vivienda del barrio San Cayetano de Federación. Luna Silvestri, quien es pareja del abogado Andrés Pessolani, fue derivada al Hospital Masvernat de Concordia y, aunque inicialmente se temió por la gravedad de las lesiones, posteriormente fueron calificadas como leves.

La fiscal de turno, Luciana Hermann, explicó a La Última Campana que la intervención judicial comenzó a partir de la comunicación realizada desde el hospital. La información médica recibida durante las primeras horas indicaba que los cortes podían revestir gravedad, por lo que se ordenaron medidas para establecer la mecánica del episodio.

“En principio estamos investigando un hecho en el que resultó con lesiones una joven. No se trataría de un accidente doméstico”, señaló Hermann. La funcionaria aclaró que esa definición no implicaba atribuir responsabilidades, ya que la causa se encontraba en una etapa inicial.

La investigación se inició de oficio

La fiscal explicó que no fue necesaria una denuncia de Silvestri para iniciar las actuaciones judiciales. Debido a la evaluación médica inicial, la Policía y el Ministerio Público Fiscal intervinieron de oficio para determinar cómo se habían producido las heridas.

“No es necesaria la denuncia de ella, sino que las actuaciones se iniciaron de oficio para investigar la forma y las circunstancias en las que resultó con estas lesiones”, manifestó la funcionaria judicial.

Hermann todavía no había entrevistado personalmente a Silvestri. Su declaración sería incorporada cuando su estado de salud y las condiciones del procedimiento lo permitieran. Hasta entonces, la investigación se concentró en reunir elementos objetivos.

Pericias dentro de la vivienda

Tras recibir la comunicación policial, la fiscal se presentó en el domicilio donde ocurrió el episodio. En el lugar trabajaron efectivos, personal de Criminalística e integrantes de Inteligencia Criminal, con la presencia de dos testigos civiles durante las actuaciones.

Los investigadores encontraron un ventanal roto. De acuerdo con la información médica preliminar, los cortes que presentaba la joven podían resultar compatibles con haber atravesado esa estructura y haber sido alcanzada por los vidrios.

Luciana Hermann, fiscal de Federación (foto La Última Campana)

Sin embargo, la Fiscalía debía determinar si esa había sido efectivamente la mecánica del hecho y qué había sucedido durante los momentos previos. La investigación buscó establecer las circunstancias que provocaron que la mujer atravesara el ventanal.

Cámaras y dispositivos bajo análisis

Entre las medidas previstas se incluyó la búsqueda de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el episodio. Las imágenes serían preservadas e incorporadas al expediente si contenían información útil para reconstruir la secuencia.

“En los hechos en general se da intervención por esta cuestión de que siempre puede existir material fílmico que resulte de utilidad y permita esclarecer lo ocurrido”, explicó Hermann.

La fiscal también señaló que podrían examinarse teléfonos celulares y otros dispositivos informáticos. Esos elementos serían incorporados solamente en caso de que tuvieran relación con el episodio y de acuerdo con las medidas autorizadas dentro de la investigación.

La situación del abogado que estaba en el domicilio

En la vivienda también se encontraba el abogado Andrés Pessolani, quien residiría allí junto a Luna Silvestri. La presencia del hombre formó parte de las circunstancias que debían reconstruirse, aunque no se había informado sobre imputaciones ni acusaciones en su contra.

Hermann aclaró que durante la primera etapa no se habían tomado declaraciones testimoniales formales. Las actuaciones iniciales estuvieron orientadas a preservar la escena, obtener evidencia física, localizar imágenes y reunir los informes médicos.

Andrés Pessolani, abogado de Federación (archivo)

“Todo eso es lo que me va a dar la claridad objetiva de qué fue lo que pasó”, indicó la fiscal. Las eventuales declaraciones serían recibidas después de analizar los primeros elementos incorporados a la causa.

Convocaron a posibles testigos

La Fiscalía también busca determinar si algún vecino observó o escuchó una situación relacionada con el episodio. Esos testimonios podrían aportar información sobre los momentos anteriores o posteriores a las lesiones.

“La persona que vio, escuchó o sabe algo debe aportarlo en la Fiscalía”, expresó Hermann. Cada testimonio sería contrastado con las pericias, los registros audiovisuales y los informes médicos.