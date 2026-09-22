Incautaron 194 kilos de marihuana en el río Paraná valuados en más de $747 millones

Un cargamento de 194 kilos de marihuana fue encontrado durante la noche en la costa argentina del río Paraná, luego de que una embarcación proveniente de Paraguay dejara varios bultos sobre la ribera y regresara hacia el país vecino. El valor estimado de la droga supera los 747 millones de pesos.

El procedimiento se inició a partir de tareas de vigilancia e información previa que advertían sobre un posible cruce de estupefacientes en la localidad misionera de Candelaria. A partir de esos datos se organizaron distintos puntos de observación y recorridas nocturnas sobre el sector costero.

Durante esas tareas, a la altura del kilómetro 1.597 del río, se detectó mediante equipos de visión nocturna una embarcación a motor que avanzaba desde la costa paraguaya. En el bote viajaban varios ocupantes y se observaban diferentes cargas a bordo.

Dejaron los bultos sobre la costa argentina

La embarcación llegó hasta la margen argentina del río Paraná y sus ocupantes descargaron varios bultos en la ribera. Poco después emprendieron nuevamente la navegación hacia Paraguay y lograron alejarse aprovechando la oscuridad.

Ante esa situación se amplió la búsqueda sobre la zona donde habían quedado los elementos. El operativo se concentró sobre la costa para localizar la carga que había sido abandonada minutos antes.

Durante el rastrillaje fueron encontrados nueve bultos que contenían numerosos paquetes con una sustancia vegetal. El contenido quedó bajo resguardo mientras se realizaban las comprobaciones correspondientes.

Confirmaron que se trataba de marihuana

La revisión posterior permitió establecer que los paquetes contenían marihuana. Al completar el pesaje, la carga alcanzó un total de 194 kilos distribuidos entre los nueve bultos encontrados junto al río Paraná.

De acuerdo con la estimación realizada durante el procedimiento, el valor de la droga supera los $747 millones. Toda la mercadería quedó incorporada a la investigación para avanzar sobre su origen y destino.

El hallazgo se produjo sin que los ocupantes de la embarcación pudieran ser interceptados. La investigación buscará ahora determinar quiénes participaron del cruce y reconstruir la ruta que iba a seguir el cargamento una vez ingresado al territorio argentino.

La causa quedó en manos de la Justicia

En el caso interviene la Unidad Fiscal de Posadas, a cargo de la fiscal Gabriela Acasuso. Desde allí se dispuso la incautación de los estupefacientes y la continuidad de las actuaciones vinculadas con el episodio.

Uno de los puntos centrales será establecer dónde iba a ser trasladada la marihuana después de haber sido descargada en la costa. También se analizarán los movimientos previos registrados en el sector y otros elementos que puedan permitir identificar a las personas involucradas.