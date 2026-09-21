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Policiales Investigan quién conducía el vehículo

Camioneta de un futbolista de Rosario Central chocó contra una columna y fue hallada abandonada

Una Ford F-150 Raptor perteneciente a un defensor de Rosario Central impactó contra una luminaria cerca del aeropuerto de Rosario. El vehículo quedó destruido y sin ocupantes cerca del aeropuerto de Rosario. Desde el club aseguraron que el jugador no conducía y que llegó después del siniestro.

21 de Septiembre de 2026
El rodado quedó destruido.
El rodado quedó destruido.

Una Ford F-150 Raptor perteneciente a un defensor de Rosario Central impactó contra una luminaria cerca del aeropuerto de Rosario. El vehículo quedó destruido y sin ocupantes cerca del aeropuerto de Rosario. Desde el club aseguraron que el jugador no conducía y que llegó después del siniestro.

Una camioneta de un futbolista chocó contra una columna y fue hallada abandonada este lunes por la mañana en la avenida Jorge Newbery, en el tramo que conecta Rosario con Funes, a pocos metros del aeropuerto internacional Islas Malvinas.

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 8, cuando la Ford F-150 Raptor circulaba en dirección a Funes. Por circunstancias que permanecían bajo investigación, el vehículo perdió el control e impactó violentamente contra una columna de alumbrado público.

Después del choque, la camioneta continuó su recorrido durante aproximadamente 70 metros hasta quedar detenida sobre la avenida. A lo largo del trayecto quedaron esparcidas distintas piezas que se desprendieron por la fuerza del impacto.

 

La camioneta pertenece a Gastón Ávila

 

El vehículo sufrió importantes daños en el frente y en el lateral izquierdo. Además, perdió una rueda, parte de sus componentes mecánicos y terminó con los airbags desplegados dentro del habitáculo.

Posteriormente se confirmó que la camioneta pertenece a Gastón Ávila, defensor de Rosario Central. Una imagen tomada por una persona que pasó por el lugar minutos después mostró al futbolista cerca del rodado destruido.

Sin embargo, desde el club aseguraron que Ávila no conducía al momento del impacto. Según esa versión, quien manejaba era un amigo del jugador y el zaguero se acercó después de conocer lo ocurrido.

 

El futbolista aseguró que estaba descansando

 

Ávila publicó un mensaje en sus redes sociales para aclarar que no se encontraba dentro del vehículo cuando se produjo el siniestro.

“¡En la hora del choque! Estamos descansando para ir al dermatólogo, estoy bien, gracias por la preocupación, un abrazo grande”, escribió el defensor en su publicación.

El futbolista había disputado los 90 minutos del partido que Rosario Central jugó este domingo ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito. El plantel se preparaba para viajar a Santiago del Estero, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional el próximo sábado por la tarde.

 

La camioneta estaba abandonada

 

Otro dato que llamó la atención de las autoridades fue que, aproximadamente una hora después del impacto, el vehículo permanecía en el lugar sin el conductor ni otros posibles ocupantes.

Personal policial encontró la camioneta abandonada y comenzó a recorrer la zona en busca de testigos que permitieran reconstruir la mecánica del siniestro e identificar a quien estaba al volante.

La Policía de Santa Fe continúa con los peritajes para establecer las causas del choque y determinar fehacientemente quién conducía la Ford F-150 Raptor.

Temas:

Gastón Ávila Rosario Central siniestro vial camioneta abandonada Ford F-150 Raptor Rosario
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