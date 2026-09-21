Adolescente conducía una camioneta y protagonizó un choque en Misiones: dos muertos y cinco heridos

Un adolescente de 14 años conducía una camioneta que protagonizó un choque con dos muertos y cinco heridos cerca de la medianoche del domingo, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente, Misiones. Las circunstancias del siniestro permanecían bajo investigación.

Según las primeras averiguaciones informadas por Misiones Online, el menor circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán-Dos de Mayo y llevaba como acompañante a una adolescente de 16 años. Por motivos que se intentaban establecer, perdió el control y chocó contra otra Amarok que esperaba sobre calle Democracia para incorporarse a la ruta.

(Misiones Online)

En el segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. A raíz del fuerte impacto, Lange murió en el lugar, mientras que el conductor adolescente del primer rodado fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Dos heridos permanecían en terapia intensiva

Tras la colisión, las camionetas también alcanzaron a tres peatones de 22 y 23 años. Dos de ellos eran integrantes de Gendarmería Nacional, prestaban servicios en el Escuadrón 49 de San Vicente y se encontraban de civil al momento del siniestro.

Entre los cinco sobrevivientes, dos permanecían internados en terapia intensiva. El conductor de 27 años presentaba un traumatismo grave de cráneo, mientras que uno de los peatones, de 22, sufrió un traumatismo abierto de tórax.

(Misiones Online)

La adolescente de 16 años padeció un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales. En tanto, uno de los gendarmes sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné derecho y el restante presentó un traumatismo leve de cráneo.

Las autoridades continuaban con las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.