Messi marcó un golazo de tiro libre y quedó a tres de un récord histórico

Messi volvió a destacarse con Inter Miami al convertir un particular golazo de tiro libre en el empate 2-2 frente a San Diego FC por la MLS. El argentino ejecutó una pelota parada desde las inmediaciones del área y el envío terminó directamente en el arco para establecer el 1-1 parcial.

San Diego había abierto el marcador a los 12 minutos mediante Anders Dreyer, quien recibió un pase filtrado, quedó frente al arquero y definió por encima para adelantar al conjunto visitante. La reacción del equipo de Miami llegó poco después y tuvo nuevamente al rosarino como protagonista.

A los 24 minutos, el número 10 se hizo cargo de un tiro libre recostado hacia la derecha. Su zurdazo atravesó el área sin que ninguno de sus compañeros alcanzara a desviarlo, sorprendió al arquero CJ dos Santos y terminó ingresando junto al palo.

El gol de Messi que sorprendió al arquero

La ejecución de Messi tuvo inicialmente la trayectoria de un centro peligroso, con varios futbolistas esperando dentro del área. Sin embargo, la pelota picó sin encontrar ningún desvío y descolocó al guardameta visitante antes de terminar dentro del arco.

El tanto significó el empate para Inter Miami en un encuentro que posteriormente volvería a cambiar de dueño. Ya en el segundo tiempo, Rodrigo De Paul envió un pase preciso para Luis Suárez, quien definió de media vuelta y colocó el 2-1.

San Diego logró responder cerca del cierre y nuevamente apareció Dreyer. El danés recibió una pelota bombeada y definió de zurda para marcar su segundo tanto de la jornada y establecer el 2-2 definitivo.

Una nueva marca para el argentino

Con esta conquista, Messi alcanzó los 930 goles en su carrera profesional y llegó a 75 anotaciones mediante tiros libres, de acuerdo con los registros difundidos tras el encuentro. La cifra lo mantiene entre los máximos especialistas históricos en este tipo de ejecuciones.

El argentino superó así los 74 tantos de tiro libre atribuidos al brasileño Jair Rosa Pinto. Además, quedó a tres de la marca de 78 que posee Marcelinho Carioca según las estadísticas utilizadas para esta clasificación.

El gol 1️⃣0️⃣1️⃣ de Leo Messi vistiendo la camiseta de @InterMiamiCF. Golazo del 🐐🇦🇷 desde tiro libre: disparo contundente con curva/efecto incluido. pic.twitter.com/UDUWwPyn14 — MLS Español (@MLSes) September 20, 2026

Entre los nombres que aparecen detrás se encuentran Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Marcos Assunção, Siniša Mihajlović, Jorge Aravena, Cristiano Ronaldo, Zico y Diego Maradona. Las cifras pueden variar según el criterio estadístico utilizado para contabilizar partidos y competiciones.

Inter Miami terminó repartiendo puntos

Más allá del nuevo registro individual, Inter Miami no consiguió sostener la ventaja conseguida durante el segundo tiempo. El doblete de Dreyer permitió que San Diego se llevara un punto en su primera presentación en ese estadio.

El encuentro volvió a mostrar la influencia de Messi en las pelotas detenidas, una de las herramientas que continúa aportando al conjunto estadounidense. Esta vez, un envío que parecía destinado a buscar un cabezazo terminó directamente en la red y abrió el camino para la reacción del equipo.

El argentino continuará ahora con la competencia de la MLS mientras se aproxima a los próximos compromisos de su calendario. Su gol frente a San Diego volvió a sumar una nueva ejecución de tiro libre a una trayectoria en la que este tipo de definiciones ocupa un lugar destacado.