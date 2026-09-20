Boca vs San Lorenzo: los memes que explotaron tras el clásico bajo la lluvia

El triunfo de Boca Juniors por 2-0 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro no solo dejó tres puntos importantes en el Torneo Clausura. El clásico, disputado bajo un diluvio que anegó buena parte del campo de juego, se convirtió en una fábrica de memes que inundaron las redes sociales apenas terminó el partido.

Los hinchas xeneizes apuntaron especialmente a la actuación de Leandro Paredes, la sociedad entre Leandro Lozano y Lautaro Blanco, la definición de Miguel Merentiel y el insólito estado del césped, que motivó comparaciones con un partido de waterpolo.

Paredes, el “director de orquesta” de Boca

El mediocampista volvió a ser una de las figuras del equipo y los usuarios de X lo reflejaron con humor. Uno de los memes más compartidos lo mostró vestido de traje y dirigiendo una orquesta, en alusión a su manejo de los tiempos del partido y al control que ejerció en la mitad de la cancha.

Otra publicación fue todavía más creativa: simuló una página de diccionario en la que la palabra “fútbol” tenía como definición una fotografía de Paredes con la camiseta de la selección argentina, acompañada por elogios a su rendimiento.

Lozano y Blanco, comparados con Cafú y Roberto Carlos

La banda izquierda de Boca también tuvo su momento de gloria en las redes. Después del gol de Leandro Lozano y la asistencia de Lautaro Blanco para el segundo tanto, los hinchas recuperaron una imagen histórica de Cafú y Roberto Carlos abrazados con la camiseta de Brasil y la rebautizaron como “Lozano y Blanco”.

La comparación, claramente humorística, celebró la conexión entre ambos laterales durante una de las mejores actuaciones ofensivas del equipo.

Merentiel, Cristiano y una cancha que parecía una pileta

La jugada del 2-0 también inspiró otro de los posteos virales. Un collage enfrentó a Cristiano Ronaldo con Miguel Merentiel y terminó con el portugués reconociendo, en tono de broma, la calidad del delantero uruguayo tras la asistencia de Blanco.

Sin embargo, el escenario más repetido fue el del Nuevo Gasómetro completamente cubierto de agua. Los charcos visibles en distintos sectores del campo llevaron a miles de usuarios a comparar el clásico con un partido de waterpolo, una de las imágenes humorísticas que dominó la conversación durante la noche.

Un diluvio que también fue protagonista

La intensa lluvia llegó incluso a detener momentáneamente el encuentro. El árbitro Nazareno Arasa dialogó con los capitanes y los arqueros para evaluar el estado del terreno antes de reanudar el juego.

Aunque el partido pudo completarse sin inconvenientes, las postales del césped inundado y las actuaciones de Paredes, Lozano, Blanco y Merentiel terminaron convirtiendo al clásico en uno de los eventos deportivos más comentados del fin de semana, tanto dentro como fuera de la cancha.