Impresionante video de la granizada en Toma Nueva de Paraná: imágenes del fuerte temporal

Una fuerte granizada en Paraná sorprendió este domingo por la tarde a vecinos de distintos barrios y dejó impactantes imágenes. Uno de los registros más impresionantes llegó desde barrio Toma Nueva, donde un video mostró la intensidad con la que cayeron las piedras en medio de una abundante lluvia.

Las imágenes permitieron observar cómo el granizo golpeaba con fuerza mientras el agua cubría rápidamente el sector. El fenómeno formó parte del temporal que avanzó durante la tarde sobre la capital entrerriana, acompañado por fuertes ráfagas de viento.

La tormenta comenzó a hacerse sentir alrededor de las 18.15, cuando se registraron las primeras ráfagas. Cerca de las 18.30 llegó la lluvia y, minutos después, comenzó la caída de granizo.

Granizo en distintos barrios de Paraná

Una intensa granizada se registró alrededor de las 18.40 en la zona de avenida Ramírez y se extendió durante aproximadamente tres minutos. La gran cantidad de piedras generó un fuerte estruendo.

Elonce recibió además reportes de granizo desde Mariano Moreno, Santa Lucía, calle Nogoyá, avenida Ramírez y otros sectores de Paraná, además de las impactantes imágenes registradas en Toma Nueva.

Tras el paso del granizo, la lluvia continuó con intensidad. El temporal se produjo mientras regía un alerta naranja por tormentas fuertes a severas, con posibilidad de intensas precipitaciones, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas.

Cómo seguirá el tiempo

La inestabilidad continuará durante el comienzo de la semana en Entre Ríos. Para este lunes se anticipó una jornada marcada por el viento, mientras que posteriormente se espera un descenso de las temperaturas.

De esta manera, el inicio de la primavera estará acompañado por condiciones meteorológicas inestables, luego de un domingo marcado por las tormentas, las fuertes ráfagas y la granizada que sorprendió a Paraná.